Walne zgromadzenie Synektika zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę prawie ponad 70 mln zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023/24 w (trwającym od października do września), co oznacza wypłatę 8,25 zł na akcję. To kwota zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Przy obecnym kursie daje to stopę dywidendy w wysokości około 3,6 proc.

Reklama

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 28 stycznia br., a jej wypłata nastąpi 31 stycznia. Za poprzedni rok obrotowy 2022/23 Synektik wypłacił 3,03 zł dywidendy na akcję, a jeszcze rok wcześniej akcjonariusze mogli liczyć na 0,6 zł na akcję.

Rekordowe wyniki Synektika

Będąc beneficjentem szybko rozwijającego się rynku chirurgii robotycznej w naszym regionie w roku obrotowym 2023/2024 (okres od października do września) Synektik zanotował rekordowy zysk netto w wysokości 84,6 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 61 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Znormalizowana EBITDA zwiększyła się rok do roku o 50 proc. , do 146,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły rekordowe 624,8 mln zł i były o 40 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Na zamknięciu środowych notowań akcje Synektika wyceniono po 226,50 zł, co oznacza zniżkę o 3 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Notowania Synektika od kilku lat poruszają się w trendzie wzrostowym. W 2024 r. jego akcje były jedną z najlepszych giełdowych inwestycji 2024 roku przynosząc ich posiadaczom stopę zwrotu na poziomie ponad 136 proc., a biorąc pod uwagę okres ostatnich pięciu lat zwiększyły swoją wartość ponad 17-krotnie. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosi aktualnie nieco ponad 1,9 mld zł.