Vercom odsłania karty w sprawie dywidendy

W minionym roku zarząd podjął decyzję o ustanowieniu polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. W 2023 r. wyniósł on 70,4 mln zł, czyli potencjalna dywidenda może wynieść ponad 35 mln zł, co z kolei oznaczałoby wzrost o 40 proc. rok do roku.

- Wyniki finansowe, które osiągnęliśmy w 2023 roku, otwierają przed nami możliwość wypłaty rekordowej dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendową, w tym roku zamierzamy przeznaczyć na ten cel co najmniej 35 mln zł - potwierdza Krzysztof Szyszka, prezes Vercomu.

Konwersja EBITDA na przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosła w minionym roku 100 proc. Zarząd zwraca też uwagę na spadek zadłużenia: dług netto do EBITDA na koniec 2023 r. wyniósł 0,6 wobec 2 na koniec 2022 r. To efekt rosnących przepływów pieniężnych oraz dodatkowych wpływów ze sprzedaży udziałów mniejszościowych w User.com. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na koniec roku przekroczyły 85 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 54 proc. do 85 mln zł, co oznacza, że grupa przebiła cel finansowy zapisany w programie motywacyjnym o 5 mln zł.

- Teraz skupiamy się już całkowicie na bieżącej działalności oraz nowych inicjatywach rozwojowych, które mają nam pomóc w osiągnięciu ambitnego celu jakim jest podwajanie skali działalności co dwa lata. Początek obecnego roku jest bardzo obiecujący zarówno pod względem liczby pozyskiwanych klientów jak również dosprzedaży usług - informuje Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy.