Liczba debiutów zwiększyła się z 28 w pierwszym półroczu 2025 r. do 39 w pierwszym półroczu 2026 r. W samym drugim kwartale 2026 r. odnotowano 26 IPO o łącznej wartości 2,5 mld euro, podczas gdy pierwszy kwartał tego samego roku był zdominowany przez debiut CSG na Euronext Amsterdam o wartości 3,3 mld euro, będący największym IPO w Europie od 2022 r. W drugim kwartale aktywność była już bardziej zróżnicowana sektorowo i geograficznie, obejmując m.in. spółki z obszaru technologii, dóbr konsumpcyjnych, nieruchomości i usług finansowych.

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Przybyło IPO na europejskich giełdach.

Wśród największych europejskich debiutów pierwszego półrocza 2026 r. znalazły się: CSG z sektora obronności na Euronext Amsterdam (3,3 mld euro), UzNIF z sektora finansowego na London Stock Exchange (517 mln euro), Vincorion z sektora przemysłowego na Deutsche Börse (405 mln euro), Capital Tankers z sektora energetycznego na Oslo Børs (370 mln euro) oraz BioMar Group z sektora dóbr podstawowych na Nasdaq Nordic Copenhagen (364 mln euro).

– Europejski rynek IPO pozostaje wymagający, ale pierwsze półrocze pokazało, że dobrze przygotowane transakcje nadal mogą skutecznie przyciągać kapitał. Inwestorzy są selektywni, dlatego kluczowe znaczenie mają dziś jakość equity story, realistyczne podejście do wyceny oraz odpowiednie przygotowanie procesu jeszcze przed formalnym startem oferty. Szczególnie ciekawym sygnałem było pierwsze międzynarodowe IPO spółki z Uzbekistanu – debiut UzNIF na London Stock Exchange i w Taszkencie. Ta transakcja potwierdza, że europejskie rynki, w tym Londyn, pozostają istotnym punktem dostępu do globalnych inwestorów także dla emitentów z rozwijających się rynków regionu EMEA – wskazuje Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

GPW też walczy o odrodzenie rynku IPO

Lekki powiew optymizmu na rynku IPO dało się także wyczuć w Warszawie. Na głównym rynku GPW zadebiutowały cztery spółki z Rex Concepts na czele. Firma uplasowała największą ofertę całego półrocza. Widoczna była również aktywność na rynku NewConnect. Ożywienie było dostrzegalne nie tylko w liczbie debiutów, lecz także w obszarze transakcji wtórnych – w drugim kwartale 2026 r. na głównym rynku GPW przeprowadzono 10 ofert SPO oraz 8 transakcji ABB. Łączna wartość ofert spółek debiutujących na GPW i NewConnect w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniosła 531,9 mln zł (124,9 mln EUR), co stanowi wzrost względem pierwszego kwartału o 522,5 mln zł, a jednocześnie spadek o 1,5 mld zł, czyli 73 proc. względem analogicznego okresu zeszłego roku. Wynika to przede wszystkim z debiutu Diagnostyki w pierwszej połowie 2025 r.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Rekordowe temperatury i rekordowa aktywność na naszej giełdzie Łączna wartość transakcji w czerwcu na GPW przekroczyła 8 mld zł. Jest to poziom niewidziany na warszawskim parkiecie od wielu lat. Jeszcze ważniej...

– Pierwsze półrocze 2026 r. pokazało, że historyczne szczyty na warszawskiej giełdzie przełożyły się nie tylko na wzrost wycen, ale również na wyraźne ożywienie transakcyjne i napływ nowych emitentów na główny rynek GPW. IPO Rex Concepts w pierwszej połowie roku, a następnie debiut Robygu tuż po zakończeniu II kwartału potwierdzają, że inwestorzy są dziś gotowi angażować kapitał zarówno w spółki o przejrzystym modelu biznesowym i przekonujących perspektywach wzrostu, jak i w przedsiębiorstwa o stabilnych fundamentach i ugruntowanej historii. Jednocześnie skala i różnorodność transakcji obserwowanych na GPW pokazują rosnącą dojrzałość polskiego rynku kapitałowego, który obsługuje dziś jednocześnie wiele funkcji: finansowanie wzrostu spółek, exity dotychczasowych inwestorów, wtórne oferty akcji, klasyczne IPO oraz finansowanie kolejnych akwizycji i reorganizacji grup – podkreśla Kamil Wardzyński , dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Okres wakacyjny to zazwyczaj okres uspokojenia na rynku transakcji. 2 lipca na GPW zadebiutowała jednak firma Robyg. Według informacji, o których pisaliśmy na łamach „Parkietu” opcję debiutu giełdowego rozważa w niedługim czasie firma Ponar.