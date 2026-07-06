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Rekordowe temperatury i rekordowa aktywność na naszej giełdzie

Łączna wartość transakcji w czerwcu na GPW przekroczyła 8 mld zł. Jest to poziom niewidziany na warszawskim parkiecie od wielu lat. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, co kryje się za tą liczbą. Giełda coraz lepiej spełnia wszystkie funkcje dojrzałego rynku kapitałowego.

Publikacja: 06.07.2026 06:00

Rekordowe temperatury i rekordowa aktywność na naszej giełdzie

Foto: Fotorzepa

Artur Iwański, Krisztina Bende, Tomasz Krześniak

Nasza intuicja nie zawiodła, gdy miesiąc temu zapowiadaliśmy nadejście gorącego okresu na warszawski parkiet. Rzeczywistość okazała się jeszcze lepsza. W ciągu zaledwie jednego miesiąca inwestorzy uczestniczyli w kilkunastu ofertach ABB, SPO i IPO o łącznej wartości przekraczającej 8 mld zł, poziom rozgrzania niewidziany na rodzimym parkiecie od wielu lat. Tak wysoka aktywność przypadła na okres, w którym WIG ustanowił kolejny historyczny rekord, przekraczając 141 tys. punktów. Druga połowa miesiąca przyniosła większą zmienność – spadek cen ropy, umocnienie dolara i realizację zysków po bardzo mocnym I półroczu. Nie ostudziło to jednak apetytu inwestorów na nowe transakcje. Czerwiec pokazał, że polski rynek nie tylko wciąż charakteryzuje się wysoką płynnością, ale coraz mocniej widać jego dojrzałość nie tylko w wartości i liczbie, ale też różnorodności przeprowadzonych transakcji. W tle uwagę całego świata przyciągał rekordowy debiut SpaceX, który skierował zainteresowanie inwestorów w stronę sektora kosmicznego. Trend ten dało się zauważyć również na warszawskiej giełdzie.

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