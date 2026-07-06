Rekordowe temperatury i rekordowa aktywność na naszej giełdzie

Nasza intuicja nie zawiodła, gdy miesiąc temu zapowiadaliśmy nadejście gorącego okresu na warszawski parkiet. Rzeczywistość okazała się jeszcze lepsza. W ciągu zaledwie jednego miesiąca inwestorzy uczestniczyli w kilkunastu ofertach ABB, SPO i IPO o łącznej wartości przekraczającej 8 mld zł, poziom rozgrzania niewidziany na rodzimym parkiecie od wielu lat. Tak wysoka aktywność przypadła na okres, w którym WIG ustanowił kolejny historyczny rekord, przekraczając 141 tys. punktów. Druga połowa miesiąca przyniosła większą zmienność – spadek cen ropy, umocnienie dolara i realizację zysków po bardzo mocnym I półroczu. Nie ostudziło to jednak apetytu inwestorów na nowe transakcje. Czerwiec pokazał, że polski rynek nie tylko wciąż charakteryzuje się wysoką płynnością, ale coraz mocniej widać jego dojrzałość nie tylko w wartości i liczbie, ale też różnorodności przeprowadzonych transakcji. W tle uwagę całego świata przyciągał rekordowy debiut SpaceX, który skierował zainteresowanie inwestorów w stronę sektora kosmicznego. Trend ten dało się zauważyć również na warszawskiej giełdzie.