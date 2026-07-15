Firma już wcześniej sygnalizowała, że zamierza przenieść się z małego parkietu na główny rynek GPW. – Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego jest ważnym krokiem w historii NWAI i potwierdzeniem dojrzałości organizacji, którą budujemy konsekwentnie od blisko 20 lat. Rynek główny GPW jest naturalnym miejscem dla spółki o naszych ambicjach, skali działalności i planach rozwoju. Traktujemy ten proces jako element realizacji strategii IC30, której celem jest dalsze zwiększanie skali i dywersyfikacji działalności oraz budowa pozycji wiodącego banku inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla Mateusz Walczak, prezes NWAI DM.

Jak informuje firma, obecność na rynku regulowanym GPW ma umożliwić NWAI dotarcie do szerszego grona inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zwiększyć rozpoznawalność spółki wśród uczestników rynku kapitałowego. Spółka zaznacza, że będzie to również oznaczało dalsze utrzymywanie wysokich standardów przejrzystości, raportowania i ładu korporacyjnego.

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NWAI DM marzy się główny parkiet

Perspektywa blisko 20 lat działalności NWAI, a szczególnie ostatniej dekady, wyraźnie pokazuje rosnącą dynamikę rozwoju organizacji oraz konsekwentne budowanie wartości dla akcjonariuszy. Potwierdzeniem tego jest jeden z najwyższych wzrostów kursu akcji wśród spółek notowanych na rynku NewConnect w tym okresie. Wzrost wartości rynkowej NWAI był dodatkowo wspierany regularną wypłatą dywidendy w ostatnich latach, której stopa plasowała spółkę w gronie podmiotów oferujących jedne z najwyższych stóp dywidendy na warszawskim rynku kapitałowym.  – Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze większą dynamikę rozwoju, a obecność na rynku głównym GPW pozwoli szerszemu gronu inwestorów uczestniczyć razem z nami w dalszej podróży i korzystać z efektów realizacji strategii IC30 – podkreśla Magdalena Graca, członek zarządu NWAI Dom Maklerski.

NWAI DM, nowa strategia i ambitne plany

Strategia IC30 zakłada między innymi dywersyfikację źródeł przychodów, wzmacnianie bazy kapitałowej, rozwój nowych linii biznesowych, pozyskiwanie najlepszych talentów oraz dążenie do osiągania ponadprzeciętnej rentowności kapitału. – Blisko 20 lat historii NWAI jest dla nas powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim fundamentem kolejnego etapu rozwoju. Chcemy wykorzystywać zdobyte doświadczenie, relacje i kompetencje do realizacji coraz większych i bardziej złożonych transakcji. Naszą ambicją nie jest wyłącznie wzrost skali. Chcemy tworzyć instytucję, która stanie się pierwszym wyborem dla przedsiębiorców, inwestorów i specjalistów rynku kapitałowego w regionie – zaznacza Mateusz Walczak.

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Przed spółką pozostają ostatnie działania formalne i organizacyjne związane z procesem przeniesienia notowań. NWAI będzie informować rynek o kolejnych etapach zgodnie z obowiązującymi regulacjami.