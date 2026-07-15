Firma już wcześniej sygnalizowała, że zamierza przenieść się z małego parkietu na główny rynek GPW. – Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego jest ważnym krokiem w historii NWAI i potwierdzeniem dojrzałości organizacji, którą budujemy konsekwentnie od blisko 20 lat. Rynek główny GPW jest naturalnym miejscem dla spółki o naszych ambicjach, skali działalności i planach rozwoju. Traktujemy ten proces jako element realizacji strategii IC30, której celem jest dalsze zwiększanie skali i dywersyfikacji działalności oraz budowa pozycji wiodącego banku inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla Mateusz Walczak, prezes NWAI DM.

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Jak informuje firma, obecność na rynku regulowanym GPW ma umożliwić NWAI dotarcie do szerszego grona inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zwiększyć rozpoznawalność spółki wśród uczestników rynku kapitałowego. Spółka zaznacza, że będzie to również oznaczało dalsze utrzymywanie wysokich standardów przejrzystości, raportowania i ładu korporacyjnego.

Czytaj więcej Biura maklerskie NWAI DM marzy się główny parkiet Notowany na NewConnect dom maklerski NWAI chce przejść na główny rynek. Firma w 2025 r. miała 8,8 mln zł zysku netto.

Perspektywa blisko 20 lat działalności NWAI, a szczególnie ostatniej dekady, wyraźnie pokazuje rosnącą dynamikę rozwoju organizacji oraz konsekwentne budowanie wartości dla akcjonariuszy. Potwierdzeniem tego jest jeden z najwyższych wzrostów kursu akcji wśród spółek notowanych na rynku NewConnect w tym okresie. Wzrost wartości rynkowej NWAI był dodatkowo wspierany regularną wypłatą dywidendy w ostatnich latach, której stopa plasowała spółkę w gronie podmiotów oferujących jedne z najwyższych stóp dywidendy na warszawskim rynku kapitałowym. – Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze większą dynamikę rozwoju, a obecność na rynku głównym GPW pozwoli szerszemu gronu inwestorów uczestniczyć razem z nami w dalszej podróży i korzystać z efektów realizacji strategii IC30 – podkreśla Magdalena Graca, członek zarządu NWAI Dom Maklerski.

NWAI DM, nowa strategia i ambitne plany

Strategia IC30 zakłada między innymi dywersyfikację źródeł przychodów, wzmacnianie bazy kapitałowej, rozwój nowych linii biznesowych, pozyskiwanie najlepszych talentów oraz dążenie do osiągania ponadprzeciętnej rentowności kapitału. – Blisko 20 lat historii NWAI jest dla nas powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim fundamentem kolejnego etapu rozwoju. Chcemy wykorzystywać zdobyte doświadczenie, relacje i kompetencje do realizacji coraz większych i bardziej złożonych transakcji. Naszą ambicją nie jest wyłącznie wzrost skali. Chcemy tworzyć instytucję, która stanie się pierwszym wyborem dla przedsiębiorców, inwestorów i specjalistów rynku kapitałowego w regionie – zaznacza Mateusz Walczak.

Czytaj więcej Biura maklerskie Były nadzorca wspomoże NWAI DM Rafał Mikusiński, który ostatnio pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego KNF, został powołany do rady nadzorczej NWAI DM.

Przed spółką pozostają ostatnie działania formalne i organizacyjne związane z procesem przeniesienia notowań. NWAI będzie informować rynek o kolejnych etapach zgodnie z obowiązującymi regulacjami.