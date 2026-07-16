Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 16.07.2026
Inflacja bazowa NBP w czerwcu; wyłata dywidendy przez m. in. Amikę; WZA spółek. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
16.07.2026 03:20
Publikacja:
16.07.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
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AMICA – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję
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APATOR – wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję
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BIOCELTIX – kontynuacja WZA rozpoczętego 23 czerwca
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VINDEXUS – dalszy ciąg WZA zwołanego na 23 czerwca
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GRUPA VIRTUS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 15 000 000 akcji serii E, 21 344 998 serii G, 2 382 322 serii I i 10 000 0000 serii L
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ABAK – wypłata 0,40 zł dywidendy na akcję
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CASPAR – wypłata 0,13 zł dywidendy na akcję
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BROWAR CZARNKÓW – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
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SPACE FOX GAMES – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
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DEFENCE.HUB – NWZA w sprawie emisji akcji z prawem poboru
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MENTZEN – pierwsze notowanie na NewConnect 21 000 akcji serii C
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AB – pierwsze notowanie na Catalyst 11 000 obligacji serii AB08 150730 o wartości nominalnej 10 000 zł każda
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MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 1000 hipotecznych listów zastawnych serii 2 o wartości nominalnej 500 000 zł każdy
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NBP – inflacja bazowa w czerwcu
Świat
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USA – sprzedaż detaliczna w czerwcu, zapasy niesprzedanych towarów w maju, indeks rynku nieruchomości NAHB
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Strefa euro – bilans handlowy w maju
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Wielka Brytania – miesięczny PKB w maju, produkcja przemysłowa w maju, bilans handlowy w maju