Kraj

  • AMICA – wypłata 2,50 zł dywidendy na akcję
  • APATOR – wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję
  • BIOCELTIX – kontynuacja WZA rozpoczętego 23 czerwca
  • VINDEXUS – dalszy ciąg WZA zwołanego na 23 czerwca
  • GRUPA VIRTUS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 15 000 000 akcji serii E, 21 344 998 serii G, 2 382 322 serii I i 10 000 0000 serii L
  • ABAK – wypłata 0,40 zł dywidendy na akcję
  • CASPAR – wypłata 0,13 zł dywidendy na akcję
  • BROWAR CZARNKÓW – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • SPACE FOX GAMES – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • DEFENCE.HUB – NWZA w sprawie emisji akcji z prawem poboru
  • MENTZEN – pierwsze notowanie na NewConnect 21 000 akcji serii C
  • AB – pierwsze notowanie na Catalyst 11 000 obligacji serii AB08 150730 o wartości nominalnej 10 000 zł każda
  • MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 1000 hipotecznych listów zastawnych serii 2 o wartości nominalnej 500 000 zł każdy
  • NBP – inflacja bazowa w czerwcu

Świat

  • USA – sprzedaż detaliczna w czerwcu, zapasy niesprzedanych towarów w maju, indeks rynku nieruchomości NAHB
  • Strefa euro – bilans handlowy w maju
  • Wielka Brytania – miesięczny PKB w maju, produkcja przemysłowa w maju, bilans handlowy w maju