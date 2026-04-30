Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były główne trendy na europejskim rynku IPO w I kwartale 2026 roku?

Które sektory dominowały wśród największych debiutów?

Jak w statystykach wypada GPW?

Jakie są perspektywy dla rynku IPO w 2026 roku?

Wartość pierwotnych ofert publicznych przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosła 4,7 mld euro wobec 3,1 mld euro rok temu. Łącznie przeprowadzono 12 debiutów wobec 16 przed rokiem - wynika z najnowszego raportu „IPO Watch EMEA” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Jakie debiuty były w I kwartale 2026 r. w Europie

Eksperci PwC podkreślają, że w pierwszym kwartale inwestorzy zachowywali ostrożny optymizm, a rynki europejskie wykazały się większą odpornością niż amerykańskie. Podczas gdy S&P 500 spadł o około 5 proc., europejskie indeksy pozostawały względnie stabilne, choć wzrost zmienności pod koniec marca, związany z eskalacją napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, ponownie zwiększył awersję do ryzyka.

W I kwartale 2026 r. aktywność na rynku IPO rok do roku wprawdzie wzrosła pod względem wartości ofert (+52 proc.), ale w dużej mierze było to efektem ich rozmiarów. Największe było IPO spółki CSG o wartości 3,3 mld euro na Euronext Amsterdam. Było to największe IPO w Europie od 2022 r. oraz największa historycznie oferta w globalnym sektorze obronnym. Widać wyraźne przesunięcie zainteresowania inwestorów. Spółki z sektora przemysłowego, a zwłaszcza obronnego, odpowiadały za około 83 proc. wartości europejskich debiutów w pierwszym kwartale. Co więcej, aż trzy z pięciu największych IPO w Europie należały do firm z branży obronnej.

Jakie debiuty w 2026 r. będą na GPW

Na GPW w I kwartale odnotowano minimalną aktywność w zakresie ofert publicznych. Na NewConnect zadebiutowała Farm Innovations. Wartość oferty wyniosła 4,7 mln zł (około 1,1 mln euro). Rok temu statystyki za I kwartał podbiła Diagnostyka, natomiast w tym roku pierwsze „prawdziwe” IPO (na rynku głównym do tej pory w 2026 r. były trzy przeprowadzki z NewConnect i debiuty dwóch spółek wydzielonych z już notowanych podmiotów) odbywa się dopiero teraz.

Chodzi o Rex Concepts, która w kwietniu uplasowała ofertę i szykuje się do debiutu na GPW. Prawdopodobnie dojdzie do niego 7 maja. Gastronomiczna spółka uplasowała pełną pulę akcji, ale musiała zaoferować 20-proc. dyskonto względem ceny maksymalnej (14 zł vs. 17,5 zł). Z nowej emisji pozyskała 448 mln zł.

Oferta była skierowana także do inwestorów instytucjonalnych spoza Polski, w tym kwalifikowanych inwestorów z USA. Do inwestorów indywidualnych trafiło jedynie 3,4 proc. oferowanych akcji (mniej niż pierwotnie zakładano).

- Z jednej strony pokazuje to, że polski rynek kapitałowy pozostaje atrakcyjny dla globalnych inwestorów instytucjonalnych i jest w stanie przyciągać stosunkowo duże oferty nawet w otoczeniu podwyższonej niepewności. Z drugiej – istotna obniżka ceny względem poziomu maksymalnego oraz niski udział inwestorów indywidualnych wskazują na ostrożny apetyt. IPO Rex Concepts będzie więc ważnym testem dla całego rynku: zarówno jako sygnał powrotu większych debiutów na GPW, jak i barometr realnej gotowości inwestorów – polskich i zagranicznych - do finansowania wzrostu krajowych spółek poprzez giełdę – komentuje Kamil Wardzyński, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Eksperci podkreślają, że obecnie dla globalnego rynku IPO kluczowy jest rozwój sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Szybka deeskalacja konfliktu mogłaby sprzyjać ponownemu otwarciu okien transakcyjnych w drugiej połowie 2026 roku natomiast jego przedłużanie niesie ryzyko dodatkowej presji inflacyjnej i negatywnego wpływu na globalny wzrost gospodarczy.

- Taki scenariusz byłby dla rynków kapitałowych fatalny i zahamowałby dobry, budowany od ponad roku trend wzrostowy. Warto bowiem podkreślić, że silny pipeline spółek gotowych do IPO oraz dojrzewające aktywa private equity stwarzają korzystne warunki dla rynków kapitałowych w momencie poprawy sytuacji geopolitycznej - podsumowuje Bartosz Margol, partner PwC Polska.