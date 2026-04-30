Wartość pierwotnych ofert publicznych przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosła 4,7 mld euro wobec 3,1 mld euro rok temu. Łącznie przeprowadzono 12 debiutów wobec 16 przed rokiem - wynika z najnowszego raportu „IPO Watch EMEA” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.
Eksperci PwC podkreślają, że w pierwszym kwartale inwestorzy zachowywali ostrożny optymizm, a rynki europejskie wykazały się większą odpornością niż amerykańskie. Podczas gdy S&P 500 spadł o około 5 proc., europejskie indeksy pozostawały względnie stabilne, choć wzrost zmienności pod koniec marca, związany z eskalacją napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, ponownie zwiększył awersję do ryzyka.
W I kwartale 2026 r. aktywność na rynku IPO rok do roku wprawdzie wzrosła pod względem wartości ofert (+52 proc.), ale w dużej mierze było to efektem ich rozmiarów. Największe było IPO spółki CSG o wartości 3,3 mld euro na Euronext Amsterdam. Było to największe IPO w Europie od 2022 r. oraz największa historycznie oferta w globalnym sektorze obronnym. Widać wyraźne przesunięcie zainteresowania inwestorów. Spółki z sektora przemysłowego, a zwłaszcza obronnego, odpowiadały za około 83 proc. wartości europejskich debiutów w pierwszym kwartale. Co więcej, aż trzy z pięciu największych IPO w Europie należały do firm z branży obronnej.
Czytaj więcej
Na GPW w I kwartale odnotowano minimalną aktywność w zakresie ofert publicznych. Na NewConnect zadebiutowała Farm Innovations. Wartość oferty wyniosła 4,7 mln zł (około 1,1 mln euro). Rok temu statystyki za I kwartał podbiła Diagnostyka, natomiast w tym roku pierwsze „prawdziwe” IPO (na rynku głównym do tej pory w 2026 r. były trzy przeprowadzki z NewConnect i debiuty dwóch spółek wydzielonych z już notowanych podmiotów) odbywa się dopiero teraz.
Chodzi o Rex Concepts, która w kwietniu uplasowała ofertę i szykuje się do debiutu na GPW. Prawdopodobnie dojdzie do niego 7 maja. Gastronomiczna spółka uplasowała pełną pulę akcji, ale musiała zaoferować 20-proc. dyskonto względem ceny maksymalnej (14 zł vs. 17,5 zł). Z nowej emisji pozyskała 448 mln zł.
Oferta była skierowana także do inwestorów instytucjonalnych spoza Polski, w tym kwalifikowanych inwestorów z USA. Do inwestorów indywidualnych trafiło jedynie 3,4 proc. oferowanych akcji (mniej niż pierwotnie zakładano).
- Z jednej strony pokazuje to, że polski rynek kapitałowy pozostaje atrakcyjny dla globalnych inwestorów instytucjonalnych i jest w stanie przyciągać stosunkowo duże oferty nawet w otoczeniu podwyższonej niepewności. Z drugiej – istotna obniżka ceny względem poziomu maksymalnego oraz niski udział inwestorów indywidualnych wskazują na ostrożny apetyt. IPO Rex Concepts będzie więc ważnym testem dla całego rynku: zarówno jako sygnał powrotu większych debiutów na GPW, jak i barometr realnej gotowości inwestorów – polskich i zagranicznych - do finansowania wzrostu krajowych spółek poprzez giełdę – komentuje Kamil Wardzyński, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.
Czytaj więcej
Eksperci podkreślają, że obecnie dla globalnego rynku IPO kluczowy jest rozwój sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Szybka deeskalacja konfliktu mogłaby sprzyjać ponownemu otwarciu okien transakcyjnych w drugiej połowie 2026 roku natomiast jego przedłużanie niesie ryzyko dodatkowej presji inflacyjnej i negatywnego wpływu na globalny wzrost gospodarczy.
- Taki scenariusz byłby dla rynków kapitałowych fatalny i zahamowałby dobry, budowany od ponad roku trend wzrostowy. Warto bowiem podkreślić, że silny pipeline spółek gotowych do IPO oraz dojrzewające aktywa private equity stwarzają korzystne warunki dla rynków kapitałowych w momencie poprawy sytuacji geopolitycznej - podsumowuje Bartosz Margol, partner PwC Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas