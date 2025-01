IPO Diagnostyki: nadzieje i promocje

Czytaj więcej Debiuty Inwestorzy rzucili się na Diagnostykę. Księga popytu pokryta w całości Dziś ruszyły zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych i budowa księgi popytu. Księga została pokryta w ciągu godziny – dowiedział się „Parkiet”.

Ruch już jest

Inwestorzy indywidualni mają czas, by zapisywać się na akcje do 30 stycznia, do końca dnia. W tym dniu zapewne znana też będzie informacja o ostatecznej liczbie oferowanych akcji i podziale na transze. Przydział papierów ma nastąpić 5 lutego, a debiut planowany jest na 7 lutego.

I chociaż do końca zapisów został jeszcze prawie tydzień, to już teraz z branży maklerskiej płyną sygnały świadczące o sporym zainteresowaniu akcjami Diagnostyki.

– Biorąc pod uwagę, że oferta tak naprawdę dopiero ruszyła, to patrząc na zainteresowanie, można mówić, że jest spore – mówi jeden z maklerów. Podobne sygnały płyną od innych brokerów.

– Może nie jest to tak duże zainteresowanie, jak w przypadku IPO Żabki, ale i tak wygląda obiecująco. Widać, że inwestorzy faktycznie interesują się ofertą i samą spółką. Myślę, że znów trzeba spodziewać się sporej redukcji zapisów – wskazuje kolejny z naszych rozmówców.

Ile dla detalu?

W ramach IPO oferowanych jest maksymalnie 16,15 mln istniejących akcji posiadanych przez LX Beta, podmiot kontrolowany przez fundusz Mid Europa. Przy maksymalnej cenie 105 zł za jeden papier wartości IPO wyniesie 1,7 mld zł przy 3,5 mld zł wartości spółki. Do inwestorów indywidualnych ma trafić 5–10 proc. oferowanych akcji. Oznacza to, że wartość pakietu akcji, który przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych, wynosi od 85 mln zł do 170 mln zł.