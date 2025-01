Inwestorzy rzucili się na Diagnostykę. Księga popytu pokryta w całości

IPO Diagnostyki mocno rozgrzało rynek. Choć oferta publiczna ruszyła dopiero wczoraj, to już z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że odzew z rynku jest pozytywny. Z nieoficjalnych informacji „Parkietu” wynika, że instytucje już wyczerpały dostępną pulę akcji.

- Księga popytu już po godzinie była pokryta, czyli zainteresowanie jest bardzo duże – potwierdza Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

Jakie są szczegóły IPO Diagnostyki?

Komisja Nadzoru Finansowego wczoraj zatwierdziła prospekt Diagnostyki sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji serii D, E, F.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpoczęły się 22 stycznia i potrwają do 30 stycznia. Tego dnia (lub w okolicach tego dnia) ma zostać opublikowana cena akcji. Maksymalna wynosi 105 zł. To implikuje IPO o wartości 1,7 mld zł i wycenę całej firmy na około 3,5 mld zł. Przewidywana data debiutu Diagnostyki na GPW to 7 lutego.