Diagnostyka ruszyła z ofertą publiczną. Warto kupić akcje?

Jest szansa, że Diagnostyka ożywi rynek pierwotny. Spółka ma dobre fundamenty, działa w perspektywicznym biznesie, a wycena w IPO – zdaniem ekspertów – wydaje się być rozsądna.

Reklama

Zarządzający o IPO

Debiutant jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce.

– Diagnostyka z perspektywy krajowego inwestora wydaje się być ciekawym przedmiotem działalności. Spółka daje ekspozycję na sektor ochrony zdrowia, zarówno prywatny, jak i publiczny, a w szczególności na rosnący strumień wydatków na badania analityczne – komentuje Sebastian Trojanowski, zarządzający z Ipopemy TFI. Wzrost wydatków na ochronę zdrowia jest związany z trendami demograficznymi (społeczeństwo się starzeje). To zjawisko jest już dobrze widoczne w krajach Europy Zachodniej. – Tym samym fundamentalne trendy wzrostu wyników w tego typu spółce są bardzo atrakcyjne i trwałe z punktu widzenia długoterminowych inwestorów. Dodatkowo, firma działa jako konsolidator branży ze znaczącymi udziałami w rynku, co daje jej mocną pozycję i zmniejsza ryzyko konkurencji – ocenia zarządzający. Zwraca też uwagę, że w porównaniu z podobnymi spółkami z rynków dojrzałych Diagnostyka, jeśli chodzi o uzyskiwane marże, nie odbiega od znacznie większych podmiotów, a wciąż jest na ścieżce wzrostu. – Ponadto w spółce od wielu lat działa wysoko oceniany zarząd, co inwestorzy mogą postrzegać jako gwarancję dobrej egzekucji strategii w kolejnych latach – podsumowuje Trojanowski.

Na pozytywne perspektywy rynku ochrony zdrowia uwagę zwraca też Tomasz Bursa, wiceprezes Opti TFI. Jego zdaniem można założyć, że rynek będzie rósł organicznie o „wysokie” kilka procent rocznie, a spółka może utrzymać dwucyfrową dynamikę wyników w najbliższych latach. – Jednakże trzeba pamiętać, że wycena na poziomie około 3–3,5 proc. FCF yield po leasingach i przy zakładanych M&A odzwierciedla już te pozytywne oczekiwania. W perspektywie kilku lat można spodziewać się, że spółka będzie kontynuować przejęcia, co może ograniczać zdolności dywidendowe (chociaż zapowiedzi dotyczące wypłaty do 50 proc. zysku traktujemy pozytywnie) i możliwości zmniejszenia zadłużenia – podkreśla Bursa. Dodaje, że na pewno IPO Diagnostyki jest ciekawe i trafia w dobry moment, bo rynek wrócił do wzrostów po półrocznej korekcie. – Zakładam, że przy utrzymaniu dobrej koniunktury obserwowanej w ostatnich tygodniach debiut spółki będzie udany – podsumowuje Bursa.