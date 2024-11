Studenac planował debiut na dwóch parkietach

Środa była ostatnim dniem, w którym inwestorzy indywidualni mogli zapisywać się na akcje firmy w IPO. Studenac ruszył z ofertą publiczną z zeszłym tygodniu. Przedział cenowy akcji został ustalony od 13,6 zł do 14,4 zł oraz od 3,14 do 3,32 euro za akcję. Zlecenia kupna od polskich i chorwackich inwestorów indywidualnych przyjmowano po cenie maksymalnej, czyli odpowiednio po 14,4 zł i 3,32 euro. Oferta obejmowała sprzedaż do 31,1 mln istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisję 24,1 mln nowych akcji. W planach Studenac miał debiut na giełdzie w Warszawie i Zagrzebiu.

Studenac jest kolejną spółką, która w ostatnim czasie musiała zweryfikować giełdowe plany związane z debiutem z uwagi na zbyt małe zainteresowanie ofertą. Od październikowego IPO Żabki, które początkowo dawało nadzieję na trwałą poprawę sytuacji na rynku pierwotnym, plany związane z pozyskaniem kapitału z giełdy i debiutem z powodu niesprzyjających warunków rynkowych musiał porzucić także TTMS, podejmując decyzję o zawieszeniu oferty.