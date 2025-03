Klarna idzie na amerykańską giełdę. Będzie duże IPO

Spółki uciekają na zagraniczne giełdy

Debiut Klarny w USA wpisuje się w opisywany niedawno przez naszą redakcję narastający trend wchodzenia spółek z Europy na inne rynki kapitałowe.

Z danych firmy Pitchbook wynika, że w zeszłym roku odsetek europejskich spółek notowanych na swoich krajowych giełdach spadł do najniższego poziomu od dekady. Ponad 15 proc., z wszystkich 183 IPO europejskich spółek, odbyło się na innych giełdach. Średnio w ostatniej dekadzie odsetek ten był niższy i sięgał 10 proc.

Narastająca fala „ucieczek” europejskich spółek ma kilka powodów. Niższe wymogi regulacyjne, mniej formalności, większa baza inwestorów i wyższa płynność - to tylko niektóre z argumentów przemawiających za wyborem amerykańskiej giełdy przez debiutantów. Do tego dochodzą wyceny, które za oceanem nadal są wyższe niż w Europie. Szczególnie w sektorze technologicznym. Czas pokaże czy deregulacja którą przeprowadza UE przyczyni się do zmiany tego trendu.