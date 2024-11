Studenac idzie na giełdę. Zapowiada się duże i ciekawe IPO

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Prezes firmy Studenac: "Jesteśmy najszybciej rosnącą siecią sklepów w Chorwacji" W Chorwacji nie widzieliśmy ani nie widzimy wojny cenowej obserwowanej w Polsce. W Chorwacji oba segmenty rynku, czyli dyskonty i sklepy małoformatowe, uzupełniają się - mówi Michał Seńczuk, prezes firmy Studenac.

Biznes Studenac rośnie

Studenac został założony w 1991 r. W 2018 r. spółkę przejął fundusz EI. Obecnie Studenac to największa pod względem liczby placówek sieć sklepów spożywczych w Chorwacji i najszybciej rosnąca pod względem przychodów w ostatnich pięciu latach. Na koniec września 2024 r. miał w 1404 sklepy, w tym 1372 w Chorwacji i 32 w Słowenii po wejściu na ten rynek w 2024 r.

Spółka zwiększyła przychody z 309,5 mln euro w 2021 r. do 668,1 mln euro w 2023 r., co oznacza skumulowany roczny wzrost (CAGR) na poziomie 46,9 proc. Skorygowana EBITDA wzrosła z 31,3 mln euro do 65,9 mln euro (CAGR 45,1 proc.). Przychody proforma i skorygowana EBITDA proforma za rok 2023 wyniosły odpowiednio 702 mln euro i 70,7 mln euro. Celem zarządu jest wzrost przychodów w tempie około 30 proc. w 2024 r. wobec 2023 r. oraz CAGR na poziomie 25–30 proc. w perspektywie średnioterminowej. W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r. przychody wyniosły 556,5 mln euro, co oznacza wzrost o 19,7 proc. przy wzroście LFL (sprzedaż porównywalna) o 13,1 proc. Skorygowana EBITDA poszła w górę o 22,3 proc., do 66,9 mln euro. Przychody proforma i skorygowana EBITDA proforma za osiem miesięcy 2024 r. wyniosły odpowiednio 608,8 mln euro i 72,1 mln euro.

Głosy ekspertów

W tym roku na GPW, nie licząc przeprowadzek z NewConnect, zadebiutowała tylko jedna nowa spółka: Żabka. Przeprowadziła czwartą co do wartości ofertę w historii GPW. IPO okazało się dużym sukcesem, ale debiut już niekoniecznie. Obecnie akcje są wyceniane na 21 zł, czyli nieco niżej, niż wynosiła cena w IPO (21,5 zł). Tuż po Żabce z ofertą publiczną wystartował TTMS, ale została ona zawieszona. Spółka uzasadniła to „niesatysfakcjonującym poziomem cen w ofertach składanych przez inwestorów instytucjonalnych”. Czy oferta Studenaca spotka się z zainteresowaniem rynku?