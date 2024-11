Studenac nie podbił serc inwestorów

Według harmonogramu środa jest ostatnim dniem, w którym inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje firmy Studenac w IPO (mogą to robić do godz. 14.59). Jak wskazują maklerzy, zainteresowanie ofertą jest umiarkowane, chociaż niektórzy podkreślają, że i to jest zbyt daleko idące określenie.

– Nie spodziewaliśmy się jakiegoś wielkiego zainteresowania, ale i tak można mówić o niedosycie. Zainteresowanie ofertą jest naprawdę niewielkie – mówi jeden z przedstawicieli branży maklerskiej. Podobne opinie słychać ze strony innych brokerów.