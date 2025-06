• 13-17 czerwca – zapisy inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowanie wpłat

• 17 czerwca – ewentualne zapisy inwestorów zastępczych

• 18 czerwca – data przydziału akcji oraz przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych

• 23 czerwca – do tego dnia przewiduje się rejestrację akcji na rachunkach inwestorów instytucjonalnych

• 24 czerwca – przewidywany pierwszy dzień obrotu akcjami na giełdzie (dzień debiutu).

Zgodnie z prospektem A.T. Fundacja Rodzinna, której beneficjentem jest Andrzej Tabaczyński może sprzedać w ofercie publicznej do 7,74 mln akcji (34,97 proc. wszystkich). 10-20 proc. tej puli zamierza przeznaczyć dla inwestorów indywidualnych, ale w prospekcie zastrzeżono, że może to być i mniej niż 10 proc. o ile popyt w transzy inwestorów instytucjonalnych będzie odpowiedni.