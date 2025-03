Szwedzki fintech Klarna, pożyczkodawca typu „kup teraz, zapłać później”, który zmierza do pierwszej oferty publicznej poinformował, że podpisał umowę z DoorDash jako partnerem. To pierwszy sojusz BNPL DoorDash w USA i daje użytkownikom usługi dostawy z restauracji nowy sposób płacenia za posiłki i produkty. Klarna poinformowała, że klienci DoorDash będą mogli zapłacić w całości przy kasie, podzielić płatności na cztery równe raty bez odsetek lub odroczyć płatności na daty wygodnie dopasowane do harmonogramów wypłat.

DoorDash to amerykańska firma oferująca zamawianie i dostarczanie żywności online. Jest największą platformą dostaw żywności w Stanach Zjednoczonych, posiadając 56 proc. udziałów w rynku. Ma tównież 60 proc. udziałów w rynku w kategorii dostaw wygodnych.

Klarna, której siedziba znajduje się w Szwecji, złożyła w zeszłym tygodniu prospekt emisyjny, aby wejść na giełdę nowojorską. Przychody w zeszłym roku wzrosły o 24 procv. do 2,8 miliarda dolarów, a skorygowany zysk operacyjny wyniósł 181 milionów dolarów, zmieniając się w stosunku do straty w wysokości 49 milionów dolarów rok wcześniej. CNBC poinformowała w poniedziałek, że Klarna będzie wyłącznym dostawcą pożyczek typu „kup teraz, zapłać później” dla OnePay, firmy fintech wspieranej przez Walmart.

„Nasze partnerstwo z DoorDash stanowi ważny kamień milowy w ekspansji Klarny na kategorie codziennych wydatków” — napisał David Sykes, dyrektor handlowy Klarny, w komunikacie.

Klarna, założona w 2005 roku, poinformowała w swoim prospekcie, że ma 675 000 partnerów handlowych w 26 krajach. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych ofert publicznych w roku po długim okresie historycznie małej aktywności w zakresie nowych ofert.