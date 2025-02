- W sytuacji chęci odkupu udziałów mniejszości spółka musiałaby zwiększyć nominalnie dług, z uwagi na to, że z działalności operacyjnej nie jest w stanie wygospodarować wystarczającej ilość gotówki. Kwestia doboru instrumentu jest otwarta – dodał także.

Zarówno Pięta, Sokołowski, jak i Sylwia Jaśkiewicz , uważają wstępne dane CCC za ostatni kwartał roku obrotowego za mocne. Pozytywnie zaskoczył analityków spadek kosztów sprzedaży i administracji.

– Nie znamy niestety jeszcze reszty sprawozdań finansowych grupy – zastrzega analityk Santander BM.

W IV kw. ub.r. Grupa CCC wykazała wstępnie 2,87 mld zł przychodu (plus 14 proc. rok do roku), 1,37 mld zł zysku brutto ze sprzedaży (plus 18 proc.), 368 mln zł zysku operacyjnego (plus 286 proc.), 525 mln zł EBITDA (plus 122 proc.). Marża EBITDA wynieść mogła 18,3 proc.

Zarząd podtrzymał, że plan na rok 2025/26 zakłada uzyskanie ponad 12 mld zł przychodu i marży EBITDA na poziomie 20 proc. Dariusz Miłek mówił nam o tych planach, jak i innych kwestiach dotyczących grupy w wywiadzie.