Inwestorzy rzucili się na Żabkę. Rynek IPO odżył

Taka będzie wartość oferty, jeśli sprzedanych zostanie 300 mln akcji po maksymalnej cenie (przedział cenowy wynosi 20–21,5 zł).

W III kwartale 2024 r. na globalnych rynkach przeprowadzono 310 IPO o łącznej wartości 24,9 mld dol. – wynika z najnowszego raportu EY. Rok do roku to spadek odpowiednio o 13,6 proc. oraz prawie 35 proc. Ale w porównaniu z pierwszym i drugim kwartałem 2024 r. widać wzrost liczby ofert. Na końcówkę roku eksperci patrzą z umiarkowanym optymizmem. Rynkowi akcji sprzyjać powinny m.in. dokonane już i planowane dalsze obniżki stóp procentowych.

– Perspektywy związane z debiutami najlepiej zobrazuje złota polska jesień, która niebawem zagości na GPW. Nie brakuje innych, nawet największych spółek, które chcą pójść w ślady rozpoznawalnych marek, które już tylko czekają na dźwięk giełdowego dzwonu. Być może oznajmi on, że rynek kapitałowy w Polsce ma jeszcze wiele przed sobą – podsumowuje Katarzyna Thier-Kordusiak, partnerka w CFO Consulting, EY Polska.

Polska giełda czeka na debiuty takich firm jak chorwacka sieć sklepów Studenac, laboratoria Diagnostyka czy technologiczna grupa TTMS. O giełdzie myślą też Desa czy Oferteo, ale postępowania w sprawie zatwierdzenia ich prospektów emisyjnych nadal mają status „zawieszone”.

Czytaj więcej Debiuty Na globalnym rynku IPO panuje umiarkowany optymizm Największą odpornością na globalną niepewność wykazał się region Europy, Środkowego Wschodu i Afryki, gdzie wartość wpływów z ofert pierwotnych wzrosła w minionym kwartale o niemal połowę. Końcówka roku zapowiada się ciekawie. Globalne statystyki podbije IPO Żabki.

Jakie plany ma Żabka?

Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Akcje w IPO sprzedaje fundusz CVC. Podczas konferencji przedstawiciele Żabki podkreślili, że grupa ma pieniądze na inwestycje. A plany ma ambitne. Zamierza podwoić poziom sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć około 14 500 sklepów.