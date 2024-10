Żabka i tysiące nowych sklepów mają też inne plany

Czytaj więcej Debiuty Inwestorzy rzucili się na Żabkę. Rynek IPO odżył Księga popytu na akcje Żabki już pierwszego dnia została pokryta w całości przy cenie maksymalnej – wynika z nieoficjalnych informacji „Parkietu”. To dobrze rokuje rynkowi ofert pierwotnych.

Żabka podkreśla ewolucję formatu, jaka miała miejsce w ostatnich latach i zapowiada dalsze zmiany w ofercie. – Chcemy rozwijać nasze wszystkie koncepty, od kateringu dietetycznego Maczfit, przez porównywarkę takich ofert Dietly, po nasze kanały cyfrowe, jak Delio i Jush! – zapowiada Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka. – W zasadzie nie zamykamy sklepów, nowe analizujemy w ciągu 18 miesięcy od powstania i w tym okresie działają. Zaś ogólnie w 2023 r zamknęliśmy ok. 80 placówek – dodaje. Kanały cyfrowe mają być w tym roku rentowne, a w latach do 2028 r. sprzedaż w kanałach cyfrowych ma wzrosnąć pięciokrotnie. To szybkie dostawy w ramach Jush! Oraz sklep internetowy Delio.

– Ten sektor wciąż ma być najszybciej rosnącą częścią polskiej gospodarki. Nowy raport Strategy& wskazuje, że do 2028 roku wartość rodzimego rynku e-commerce może osiągnąć 192 mld PLN, co oznacza średni roczny wzrost na poziomie 8 proc. – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio.

Żabka podaje, że w latach 2021–2023 średnioroczna stopa wzrostu sprzedaży Żabki wyniosła ponad 25 proc. Było to efektem, z jednej strony, wzrostu liczby sklepów, a z drugiej – wzrostu sprzedaży w ujęciu porównywalnym. Marka Żabka ma w Polsce rozpoznawalność na poziomie około 90 proc., a ok. 17 mln konsumentów mieszka w promieniu 500 m od najbliższego sklepu sieci. W 2023 r. Grupa obsługiwała średnio 3,6 mln transakcji dziennie i widzi potencjał na wzrost.

Nowe dania i Rumunia

Firma rozwija ofertę, ma na półkach tylko ok. 30 proc. tych samych produktów co w dyskontach, inne np. są w mniejszych opakowaniach czy z zupełnie innego segmentu. Wynika to z innej specyfiki klienta, w Żabce większość kupujących ma do 35 lat. Do tego 76 proc. zakupów nabywcy przeznaczają do spożycia tego samego dnia – w dyskontach to 40 proc. – Rośnie nam też udział przekąsek ciepłych, jesteśmy liderem tego segmentu. Sprzedaliśmy ponad 80 mln hot dogów, 60 mln kanapek i 30 mln kaw – mówi Tomasz Blicharski. – Rozwijamy ofertę tego asortymentu sprzedawanego na ciepło, jak frytki, nuggetsy, jest na to popyt – dodaje.

Dyrektor finansowa Marta Wrochna-Łastowska wskazuje, że sieć odnotowała w ostatnich latach wzrost trzykrotny per sklep, to ponad 2 mln zł rocznie. – Jest to możliwe zarówno dzięki wzrostowi tzw. sprzedaży porównywalnej LfL, wartości koszyka, jak i liczby klientów – mówi. – Mamy wysoką zdolność generowania gotówki, inwestujemy w sklepy, logistykę czy nowe produkty – dodaje.