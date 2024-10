W III kwartale 2024 r. na globalnych rynkach przeprowadzono 310 IPO o łącznej wartości 24,9 mld dolarów – wynika z najnowszego raportu EY. Rok do roku to spadek odpowiednio o 13,6 proc. oraz prawie 35 proc. Ale w porównaniu z I i II kwartałem 2024 r. widać wzrost pod względem liczby IPO. W I kwartale debiutów było 281, a w II kwartale 279. Autorzy raportu podkreślają, że największą odpornością na globalną niepewność wykazał się region Europy, Środkowego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA), odnotowując, aż 45-proc. wzrost wpływów z IPO. Uwagę zwraca też wzrost aktywności w zakresie transgranicznych ofert. Biorąc pod uwagę takie transakcje zrealizowane w obu Amerykach, Azji oraz w regionie EMEIA, na giełdę zagranicą weszło 77 spółek. To wzrost o jedną piątą rok do roku. Stanowi to prawie 9-proc. udział w globalnym rynku IPO w 2024 r. (od stycznia do końca września w sumie przeprowadzono 870 ofert). Eksperci podkreślają, że już od zeszłego roku ponad połowa notowań na amerykańskich giełdach przypadała na firmy z siedzibą poza granicami USA, co stanowi rekord od dwóch dekad. W 2024 r. rynek amerykański przyciągnął więcej ofert z Chin kontynentalnych, Hongkongu, Singapuru i Australii niż w roku ubiegłym.

Ciekawe wnioski płyną też z analizy IPO pod kątem branżowym. Nowe technologie wcale nie wypadły z łask inwestorów. W ostatnich dwóch latach rocznie na finansowanie poprzez wejście na giełdę zdecydowało się ponad 60 spółek zajmujących się sztuczną inteligencją. Połowa z tych transakcji była zyskowna, a firmy, które zadebiutowały na parkiecie w ostatnich 12 miesiącach, osiągnęły prawie dwukrotnie wyższą kapitalizację rynkową niż te notowane w roku poprzednim. Na IV kwartał eksperci patrzą z umiarkowanym optymizmem związanym m.in. z sytuacją makroekonomiczną (spadek stóp procentowych i hamująca inflacja). Statystyki za IV kwartał podbije IPO Żabki warte ponad 6 mld zł.

– Perspektywy związane z giełdowymi debiutami najlepiej zobrazuje złota polska jesień – podsumowuje Katarzyna Thier-Kordusiak, partnerka w CFO Consulting, EY Polska.