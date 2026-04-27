Erg, spółka specjalizująca się w produkcji wyrobów foliowych, przyznaje, że wybuch wojny w Iranie spowodował u niej znaczącą zmianę warunków, w jakich musi funkcjonować. – Ceny surowców poszybowały o ponad 100 proc. w górę. Sytuacja ta wymaga od nas bardzo szybkiej reakcji i rozmów z klientami o zmianach cen produktów – informuje Grzegorz Tajak, prezes Ergu. Dodaje, że to nietypowa sytuacja, gdyż klienci obawiając się braku dostępności produktów, zwiększyli popyt. Podobnie jest zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Erg czeka na decyzję o przyznaniu dofinansowania

Spółka liczy, że w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem będzie mogła poprawić marże z produktów. Podwyżki cen są nieodzowne nie tylko w następstwie pojawienia się na rynku wzmożonego popytu, wzrostu cen surowców i problemów z ich dostępnością, ale także dzięki poprawie sytuacji gospodarczej.

Erg chce się znacząco rozwinąć zwłaszcza w przypadku folii, które produkuje na swojej najnowszej instalacji. Chodzi o folie spożywcze MDO i barierowe EVOH.

W ubiegłym roku spółka nie przeprowadzała żadnej istotnej inwestycji. Miejsce miały tylko te o charakterze odtworzeniowym, w tym adaptacja posiadanego budynku na magazyn liczący około 1 tys. miejsc paletowych. Ich koszt wyniósł kilkaset tysięcy złotych. W kolejnych kwartałach w Ergu powinno jednak ruszyć duże przedsięwzięcie, po realizacji którego spółka poprawi swoją pozycję konkurencyjną. - Czekamy na decyzję o przyznaniu dofinansowania na nową instalację: budżet inwestycji 10 mln zł. Do końca czerwca bieżącego roku powinna być decyzja – podaje Tajak. Poza rozpoczęciem realizacji tej inwestycji, zarząd będzie koncentrował się na osiągnięciu przez spółkę zysku netto w I połowie roku i całym 2026 r. oraz zwiększeniu wolumenów sprzedaży.

Erg rozwija produkty przyjazne środowisku naturalnemu

W ubiegłym roku Erg wypracował 74,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało ich wzrost o 1,1 proc. Z kolei strata netto zmalała do niespełna 0,1 mln zł z prawie 0,7 mln zł. Poprawa sprzedaży była możliwa dzięki pozyskaniu nowych klientów na dotychczas nieobsługiwanych rynkach zagranicznych, w tym szczególnie w Azji Centralnej. W ubiegłym roku Erg na działalności eksportowej uzyskał 15,6 proc. przychodów wobec 13,3 proc. w 2024 r.

Kluczowym odbiorcą wyrobów spółki jest Coca-Cola HBC Polska. Z kolei najważniejszym jej dostawcą pozostaje Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż. Podmiot ten dostarcza Ergowi przede wszystkim polietylen.

W ubiegłym roku spółka stawiała m.in. na rozwój produktów przyjaznych środowisku naturalnemu. W związku z tym realizowała zasady gospodarki obiegu zamkniętego, produkowała opakowania monomateriałowe nadające się do recyklingu mechanicznego i redukowała swój ślad węglowy. Działania w tym zakresie nadal są prowadzone m.in. poprzez poszukiwanie nowych, bardziej ekologicznych niż dotychczas rozwiązań technologicznych, współpracę z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi i dostawcami surowców.