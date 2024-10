Nowe instalacje Azotów pracują na coraz większych mocach

W realizacji tego celu powinna pomóc poprawiająca się sytuacja na rynku polipropylenu. Przede wyrzyskim obecnie mają miejsce planowane przerwy konserwacyjne różnych instalacji petrochemicznych (do produkcji monomerów i polimerów), przez co poziom podaży powinien być niższy niż dotychczas. Ponadto w Europie zapowiedziano zamknięcie części zakładów. Chodzi zwłaszcza o te wykorzystujące przestarzałe technologie. Tymczasem zakład w Policach jest pierwszym od 16 lat projektem europejskim, który przewiduje zintegrowaną produkcję propylenu (półprodukt do produkcji polipropylenu) i polipropylenu, co zapewnia istotną przewagę nad konkurencyjnymi instalacjami.

Zmiany w zarządzie Grupy Azoty Polyolefins

– Wobec dalszych zakłóceń łańcucha dostaw na świecie, geopolitycznych zmian, można spodziewać się zwiększenia zamówień u lokalnych, europejskich dostawców polipropylenu. Stwarza to szansę dla Grupy Azoty Polyolefins, która dzięki lokalizacji i przewadze logistycznej dostarczać będzie produkt na rynek europejski – twierdzi Darnobyt. Pomaga też to, że cały czas na dość wysokim poziomie utrzymują się stawki frachtu, co zniechęca do prowadzenia importu z kierunku azjatyckiego. Dziś dużą niewiadomą jest jedynie popyt, gdyż ten w dużej mierze zależy od ożywienia gospodarczego.

Aby usprawnić zarządzanie Grupą Azoty Polyolefins i wzmocnić zespół negocjacyjny, który prowadzi rozmowy z generalnym wykonawcą inwestycji w Policach, dokonano w ścisłym kierownictwie spółki kolejnych zmian personalnych. Z funkcji p.o. prezesa został odwołany Wojciecha Blew. Pozostaje jednak w strukturach spółki. Do jego zdań będzie należała m.in. koordynacja procesu pełnego komercyjnego uruchomienia zakładu w Policach, w tym kwestie uzgodnień z generalnym wykonawcą w zakresie rozliczenia projektu. Dotychczas jego koszt był określony na 1,8 mld USD.

Z kolei na stanowisko p.o. prezesa powołano Krzysztofa Kołodziejczyka. W najbliższym czasie rada nadzorcza planuje podjąć uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa. W ostatnich miesiącach konkurs był ogłaszany dwukrotnie: 29 marca i 1 sierpnia. Żaden nie zakończył się jednak wyborem prezesa.