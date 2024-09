Azoty potrzebują bardzo głębokiej restrukturyzacji

Zarząd przekonywał, że kolejny kwartał słabych rezultatów to efekt wymagającej sytuacji rynkowej w europejskiej branży nawozowo-chemicznej. Ponadto wyniki koncernu były obciążone brakiem realizacji efektywnych działań naprawczych i dostosowawczych w ubiegłym roku, a także w latach wcześniejszych. Według analityków otoczenie nadal nie sprzyja działalności firmy. – Straty poniesione przez Azoty w II kwartale były mniejsze, niż szacowaliśmy, co nie zmienia faktu, że grupa nadal znajduje się w bardzo trudnej sytuacji.

Co więcej, na rynku utrzymują się negatywne trendy, czego efektem są spadające ceny oferowanych produktów i relatywnie niskie wolumeny sprzedaży – mówi Michał Kozak, analityk, Trigon Dom Maklerski. Dodaje, że problemem pozostaje tani import nawozów realizowany do Europy, w dużej mierze bazujący na tańszym surowcu ze Wschodu, w tym zwłaszcza z Rosji i Białorusi. Unijni producenci przegrywają konkurencję m.in. dlatego, że ponoszą wysokie koszty związane z emisją CO2. Sytuacja mogłaby się poprawić w scenariuszu potencjalnego nałożenia ceł importowych przez Komisję Europejską, o co zresztą europejscy wytwórcy nawozów od pewnego czasu zabiegają. Kozak w tym roku nie spodziewa się istotnej poprawy wyników Azotów. Szacuje, że grupa zamknie rok stratą EBITDA na poziomie 448 mln zł. Dopiero w przyszłym roku może wyjść na prostą (zysk EBITDA prognozuje wówczas na 822 mln zł), ale tylko wtedy, jeśli dojdzie do spełnienia kilku warunków. – Kluczową sprawą będzie to, jakie rezultaty uda się osiągnąć koncernowi w I kwartale, czyli w trakcie sezonowego wzrostu zapotrzebowania rynku na nawozy. Liczę, że w tym czasie wzrosną w ujęciu rok do roku zarówno popyt, jak i ceny – twierdzi Kozak.

Kolejny warunek to rozpoczęcie komercyjnej produkcji polipropylenu w Policach na większą skalę. W tym roku instalacja negatywnie wpływa na wyniki w biznesie tworzyw. Z drugiej jednak strony rezultaty osiągane przez nowy zakład polipropylenu w 2025 r. nie powinny jeszcze mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe Azotów. Konieczne jest też wsparcie finansowe koncernu. – Niezależnie od zmian zachodzących w Azotach i ich otoczeniu nie widzę dużych szans na wyjście koncernu na prostą i utrzymanie się na rynku bez dużej emisji akcji. W grę wchodzi też zaangażowanie kapitałowe Orlenu – uważa Kozak.

Pomagają wysokie stawki frachtu morskiego

Negatywny wpływ na kondycję Azotów mają odnotowywane od kilku miesięcy rosnące ceny gazu ziemnego, podstawowego surowca wykorzystywanego przez koncern w produkcji amoniaku, który z kolei znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu nawozów oraz w biznesie chemicznym. W marcu błękitne paliwo na kluczowej europejskiej giełdzie TTF kosztowało nawet poniżej 25 euro za MWh (megawatogodzina), a w sierpniu chwilami już ponad 40 euro. Co więcej, kontrakty na okres jesienno-zimowy są jeszcze droższe.

Tymczasem Azoty nie za bardzo mają możliwość przerzucenia rosnących kosztów na finalne ceny swoich produktów, gdyż popyt na nie nadal jest mniejszy niż zgłaszana na rynku podaż. – W III kwartale straty w Azotach mogą być podobne do tych z II kwartału. Na rynku nadal mamy do czynienia z niskim popytem i marżami, a z drugiej strony z dość wysokimi kosztami zakupu gazu i praw do emisji CO2 – zauważa Szkopek. Ponadto w koncernie mają miejsce przestoje. Nie najlepsza sytuacja panuje też na rynku rolnym. Chodzi zwłaszcza o utrzymujące się na niskim poziomie ceny zbóż, które prawdopodobnie będą zniechęcać rolników do zakupu nawozów. Tych ostatnich na europejskim rynku jest dużo m.in. za sprawą coraz większego importu realizowanego z Rosji.

– Nawet jeśli UE wprowadzi na nie cła, to prawdopodobnie producenci ze Wspólnoty odczują to dopiero za jakiś czas. Nie może być inaczej, gdyż już dziś na rynku są duże zapasy importowanych ze Wschodu nawozów – twierdzi Szkopek. Jego zdaniem obecnie jedyną pozytywną informacją dla Azotów wydają się być ta dotycząca wysokich stawek frachtu morskiego. To powoduje, że dostawy wszelkich produktów z dalekich rynków obarczone są wysokimi kosztami transportu i w efekcie mogą wyhamować. W tej sytuacji pozostaje tylko pytanie, czy i ewentualnie jak długo taka sytuacja się utrzyma.