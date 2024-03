Nowy zarząd przyspieszy konsolidację grupy Azoty

Koncern nie odpowiedział, czy rozważa ewentualne wycofanie z giełdy ZA Puławy i ZCh Police lub zwiększenie w nich posiadanego zaangażowania. Według analityków byłoby to wskazane.

Spłaszczenie struktury

– W mojej ocenie wycofanie z giełdy ZA Puławy i ZCh Police mogłoby przyczynić się do przyspieszenia konsolidacji w grupie kapitałowej Azoty. W kolejnym kroku powinno dojść do spłaszczenia struktury organizacyjnej koncernu, która dziś jest bardzo rozbudowana, poprawy efektywności pracy i wreszcie do dokapitalizowania koncernu – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska. Co do zasady postuluje, aby konsolidacja i restrukturyzacja grupy Azoty były jak najbardziej głębokie i szybkie. Zauważa, że dotychczas żadnemu zarządowi się to nie udało i dziś koncern odczuwa tego skutki. Wprawdzie w działach sprzedaży i zakupów osiągnięto pewne synergie i oszczędności, ale to zdecydowanie za mało, aby mówić o udanej konsolidacji.

– Jednym z największych problemów jest doprowadzenie do spłaszczenia struktury organizacyjnej grupy, czyli, najogólniej mówiąc, do odchudzenia szeroko rozumianej administracji na czele ze stanowiskami kierowniczymi i dublującymi się. Nie udało się to, gdyż każda z firm i każde z miast, w których są zlokalizowane zakłady, obawia się utraty tzw. lokalnego charakteru – twierdzi Szkopek. W jego ocenie ewentualna strata lokalnego charakteru odbierana jest jako coś, co może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla pracowników danego zakładu, jak i mieszkających w jego pobliżu społeczności. Z tego też powodu plany wycofania ZA Puławy i ZCh Police z giełdy np. na zasadzie wymiany ich akcji na walory nowej emisji Azotów mogą budzić opór załóg i lokalnych społeczności.

Dodatkowo akcjonariusze mniejszościowi będą walczyć o korzystne parytety wymiany. Na przykładzie ZA Kędzierzyn i KiZChS Siarkopol widać, że obecność na GPW nie jest potrzebna, aby funkcjonować w ramach grupy Azoty.

– Niezależnie od wszelkich działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w koncernie wcześniej czy później potrzebna będzie jakaś forma dokapitalizowania. Myślę, że najprościej i najszybciej byłoby to uczynić poprzez wniesienie do Azotów aportem akcji Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica, dziś należących do Skarbu Państwa – uważa Szkopek. To firma, o nabycie której koncern od jakiegoś czasu zabiega m.in. dlatego, żeby móc szybciej niż dotychczas rozwijać OZE.