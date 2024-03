Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele „Parkietu”. Kto otrzymał nagrody?

Nagrodę przyznano za rozpoczęcie procesu przywracania rynkowi kapitałowemu w Polsce należnego mu znaczenia. Za to, że sam ma pomysły, jak to zrobić, ale i wsłuchuje się w pomysły tych, którzy ten rynek tworzą. Za to, że nie odcina się od swoich korzeni i oficjalnie chwali się zdobyciem „Złotego Portfela” Gazety „Parkiet”. Za to, że jest pierwszym od 22 lat, któremu uda ruszyć się w posadach podatek Belki, przypomnijmy - rozwiązanie wprowadzone tymczasowo. I za to wszystko, co zrobi jeszcze w tym roku, a za co rynek kapitałowy trzyma kciuki.

Minister finansów Andrzej Domański Cezary Piwowarski

Prezes Roku

Dariusz Mańko, prezes zarządu Grupa Kęty

W firmie jest prawie tak długo, jak wydawany jest „Parkiet” - od 1996 roku. Prezesem jest od 19 lat. Zbudował nowoczesną, przemysłową grupę o globalnym zasięgu z przychodami ponad 5 mld zł i zyskiem netto przekraczającym 500 mln złotych. Kapituła doceniła jakość zarządzania firmą, konsekwentny rozwój i wzrost wartości spółki, bardzo dobre wyniki, realizację prognoz i strategii, inwestycje, rosnące dywidendy, wzorowe relacje inwestorskie, transparentność.