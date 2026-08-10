Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Action najwyżej od 11 lat

Kurs akcji dystrybutora szerokiej gamy sprzętu porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu cena wyznaczyła jego nowy szczyt. W piątek rano sięgała bowiem 45,55 zł. To najwyższa wycena od 2015 r. W ustanowieniu szczyt spółce pomogły fundamenty. Action poinformoawł, że w lipcu miał 305 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 21 proc. w ujęciu rok do roku, a marża brutto wyniosła 9,1 proc. Najbliższym wsparciem dla notowań akcji tej spółki jest poziom 39,9 zł, gdzie przebiaga obecnie średnia z 50 sesji. Umowna granica hossy, czyli średnia 200-sesyjna, jest na poziomie 33 zł.