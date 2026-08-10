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Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 10.08.2026 06:00

Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Michael Nagle/Bloomberg

Piotr Zając, Finsite.pl

Alior z podwójnym szczytem

Kurs akcji banku porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W połowie lipca cena ustanowiła jego szczyt 143,6 zł, a w minionym tygodniu poprawiła go o 10 gr. Następnie doszło do silniejszego cofnięcia. W ten sposób na wykresie zaczęła zarysowywać się formacja podwójnego szczytu. Jej linia sygnala jest przy 132 zł, a więc tuż pod wsparciem w postaci linii średniej 50-sesyjnej. O ile publikowane ostatnio wyniki za II kwartał były zgodne z oczekiwaniami, to rynek mogły zaskoczyć obniżyki rekomendacji przez dwa podmioty. Pułap 143,7 zł jest najbliższym oporem, a 132 zł wsparciem.

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