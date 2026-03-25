W 2026 r. kontrolowana przez Mariusza Książka deweloperska grupa spodziewa się wzrostu sprzedaży mieszkań, co będzie pochodną poprawy popytu widzianej od II połowy 2025 r. i zwiększenia oferty – choć na uwadze trzeba mieć sytuację na Bliskim Wschodzie.

W 2025 r. Marvipol znalazł nabywców na 325 mieszkań i 77 lokali inwestycyjnych wobec odpowiednio 378 i 52 rok wcześniej. Dla porównania w 2023 r. było to odpowiednio 637 i 24.

Dobry początek roku pod względem sprzedaży mieszkań

Wiceprezes Andrzej Nizio powiedział, że I kwartał 2026 r. zapowiada się jako porównywalny z IV kwartałem ub.r. Marvipol sprzedał wtedy 136 lokali i apartamentów inwestycyjnych, najwięcej od I kwartału 2024 r.

– Początek roku wypadł dobrze, sprzedaż w całym 2026 r. powinna być przynajmniej porównywalna, ale planujemy znacznie większą ofertę – powiedział wiceprezes Nizio. Na koniec grudnia w ofercie było 950 lokali, w tym 106 gotowych. W najbliższych miesiącach „odpalone” zostaną co najmniej trzy inwestycje liczące 740 lokali, w tym 448 przy al. Jerozolimskich i 200 w projekcie hotelowym w Kołobrzegu.