W 2025 r. Marvipol sprzedał 77 apartamentów w gdańskim hotelu Chmielna 78.
W 2026 r. kontrolowana przez Mariusza Książka deweloperska grupa spodziewa się wzrostu sprzedaży mieszkań, co będzie pochodną poprawy popytu widzianej od II połowy 2025 r. i zwiększenia oferty – choć na uwadze trzeba mieć sytuację na Bliskim Wschodzie.
W 2025 r. Marvipol znalazł nabywców na 325 mieszkań i 77 lokali inwestycyjnych wobec odpowiednio 378 i 52 rok wcześniej. Dla porównania w 2023 r. było to odpowiednio 637 i 24.
Wiceprezes Andrzej Nizio powiedział, że I kwartał 2026 r. zapowiada się jako porównywalny z IV kwartałem ub.r. Marvipol sprzedał wtedy 136 lokali i apartamentów inwestycyjnych, najwięcej od I kwartału 2024 r.
– Początek roku wypadł dobrze, sprzedaż w całym 2026 r. powinna być przynajmniej porównywalna, ale planujemy znacznie większą ofertę – powiedział wiceprezes Nizio. Na koniec grudnia w ofercie było 950 lokali, w tym 106 gotowych. W najbliższych miesiącach „odpalone” zostaną co najmniej trzy inwestycje liczące 740 lokali, w tym 448 przy al. Jerozolimskich i 200 w projekcie hotelowym w Kołobrzegu.
Zdaniem wiceprezesa, jest możliwe, by w 2027 r. spółka osiągnęła cel średniookresowy, czyli sprzedaż 800-1000 lokali rocznie.
Menedżer zaznaczył, że na tym etapie trudno wyrokować, jaki wpływ na rynek będzie mieć sytuacja na Bliskim Wschodzie.
– Jeszcze niczego nie widzimy, jeśli chodzi o bieżącą sprzedaż. Najbliższe tygodnie pokażą więcej. Część klientów może się wstrzymywać z zakupami, ale część tych zainteresowanych inwestowaniem za granicą może wrócić do kraju – powiedział Nizio.
Dyrektor finansowy Maciej Kiełkowski zwrócił uwagę na duży odsetek zakupów mieszkań na zaawansowanym etapie budowy, co oznacza, że trzeba większego zaangażowania kredytowego, mniejszy jest udział zaliczek klientów.
Jeśli chodzi o lokale inwestycyjne, w 2025 r. Marvipol sprzedał 77 apartamentów w gdańskim hotelu Chmielna 78. To inwestycja w modelu condo, spółka operatorska Marvipolu zarządza lokalami na podstawie umowy 10-letniej dzierżawy i dzieli się po połowie przychodami z najmu z właścicielami apartamentów.
Budowa trwa, hotel zostanie oddany w 2027 r. Będzie liczyć 331 lokali, z czego łącznie sprzedano 124. Marvipol podpisał właśnie umowę franczyzową z Louvre Hotels Group i hotel będzie działać pod szyldem Golden Tulip Gdańsk Old Town.
W maju Marvipol chce wprowadzić do sprzedaży kolejny obiekt – w Kołobrzegu. Liczy na uzyskanie pozwolenia na budowę przed sygnalizowaną przez resort rozwoju zmianą praktycznie blokującą możliwość wydzielania odrębnej własności lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego (według obecnych założeń data graniczna uzyskania PNB to 1 stycznia 2027 r.).
Deweloper ma plan na wypadek, gdyby ryzyko się zmaterializowało. Obiekt w Kołobrzegu powstanie wtedy albo jako hotel w książce Marvipolu, albo inwestorom będą sprzedawane udziały w nieruchomości.
W 2025 r. Marvipol zaksięgował 488,2 mln zł przychodów z segmentu deweloperskiego, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka wydała klucze do 641 lokali, o 16 proc. więcej. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 18,9 do 26,2 proc., przez co zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 68 proc., do 128 mln zł. Zysk netto segmentu deweloperskiego wyniósł 53,5 mln zł, o 90 proc. więcej niż rok wcześniej.
Jeśli chodzi o potencjał przekazań w 2026 r., na koniec zeszłego roku spółka miała 14 lokali sprzedanych w gotowych inwestycjach i 143 w projektach, które kończą się w tym roku. Dodatkowo odpowiednio 106 i 470 to mieszkania do wzięcia.
Przychody segmentu nieruchomości inwestycyjnych wyniosły 59,5 mln zł, tyle samo co rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 61 proc., do 7,8 mln zł. W 2025 r. na wyniki złożyło się wyłącznie zarządzanie najmem – Marvipol ma w portfelu 320 lokali w warszawskim projekcie Unique Apartments. Podobne przychody będą rozpoznane w 2026 r. W 2027 r. dojdą przychody z wydawanych inwestorom apartamentów w gdańskim hotelu.
Marvipol wygasza dział magazynowy, spółka ma nadzieję wyjść całkowicie z projektów do końca 2027 r.
Skonsolidowany zysk netto Marvipolu wyniósł w 2025 r. 58,2 mln zł. Nie zapadła decyzja, co z dywidendą.
Głównym akcjonariuszem jest prezes Mariusz Książek, który w ostatnim czasie zwiększa zaangażowanie (ma 81,3 proc. walorów), co nasila spekulacje o delistingu spółki, by pozostać tylko na Catalyście.
Smaczku dodaje fakt, że w warunkach emisji ostatnich obligacji nie ma już twardego zapisu, że Marvipol musi być spółką notowaną na GPW. Zamiast tego jest zapis, że obligatariuszom należy się premia, gdyby akcje przestały być notowane.
