– Tu ryzyko jest nieporównanie większe, bo prezydent nie ma władzy „operacyjnej”, nie zarządza krajem, może oczywiście wetować ustawy itd. Porażka obecnej koalicji w wyborach parlamentarnych będzie o wiele mocniejszym negatywnym impulsem dla Polski. Abstrahując już od sylwetki prezydenta elekta, moi zagraniczni rozmówcy są zdumieni tym, że Polska skręca radykalnie w kierunku bardzo prawicowym. Polska to zbudowana z dużym sukcesem marka, a mam wrażenie, że zmierzamy w kierunku jej erozji – mówi Krochta. – Wydaje się, że koalicja zapracowała na ten wynik, jeśli porównamy kraj do przedsiębiorstwa, to ja jako prezes spotykam się z interesariuszami, mówię, co chcemy osiągnąć i jak przebiega realizacja strategii, wytyczonych celów. Tu komunikacji nie ma. Nie ma też wsparcia dla przedsiębiorców: austriaccy, francuscy, amerykańscy przywódcy latają na zagraniczne wizyty w asyście przedstawicieli biznesu, żeby rozwijać swoje gospodarki. – dodaje.

Czy ryzyko wyjścia z UE jest wysokie? Zjednoczona Prawica miała swoje zatargi, ale polexitu nie było na agendzie.

– Moim zdaniem jest to mało realne, ale też nie jest tak, że taki scenariusz wykluczyłbym w 100 proc. Jeśli populiści uznają, że to się im opłaci, to będą to w stanie zrobić niezależnie od kosztu dla kraju. Budowanie nogi niemieckiej, dążenie do tego, by zachodnia Europa miała 60 proc. udziału w portfelu MLP Group, w dzisiejszym otoczeniu tylko potwierdza się jako działanie sensowne i istotne – podsumowuje Krochta.

Większy portfel magazynów i wzrost czynszów to większe przychody i zyski z najmu

W I kwartale br. grupa miała 26,1 mln euro przychodów, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 18 proc., do 15,8 mln euro. Każda spółka z portfelem nieruchomości komercyjnych musi cyklicznie aktualizować wycenę portfela – papierowe straty lub zyski wpływają na wynik operacyjny. W I kwartale grupa poniosła 11,9 mln euro straty operacyjnej i 10,2 mln euro straty netto. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wyniosła na koniec marca 1,3 mld euro, a wartość aktywów netto (NAV) 644 mln euro.