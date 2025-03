Radosław T. Krochta, prezes MLP Group: Europejski rynek magazynów rośnie

W kontekście perspektyw rynku budowlanego dużo mówi się o nakładach na obronność, inwestycjach militarnych. Czy rynek magazynowy też na tym w jakiś sposób skorzysta?

Popyt na magazyny widzimy duży, szczególnie na rynku niemieckim. Remilitaryzacja Europy bardzo nam pomoże, a zbrojenia to jest dziś głównie technologia. Jeżeli popatrzymy na historię Doliny Krzemowej, to w dużej mierze napędziły ją zbrojenia, takie firmy jak Lockheed Martin. W Europie jest duża dyskusja na temat zbrojeń, są już także wstępne zapytania, szczególnie w Niemczech, od klientów powiązanych z przemysłem zbrojeniowym – duże koncerny, które będą produkowały dużą część elektroniki. To będzie dla nas bardzo duży komponent popytu.

Poza tym ciągle widzimy bardzo duży napływ inwestorów z Azji. W ubiegłym roku 20–30 proc. naszych projektów realizowaliśmy dla inwestorów azjatyckich – i nie jest to taka prosta logistyka, magazyny dla dużych platform e-commerce. Mówimy o fabrykach, lekkiej produkcji. Szczególnie Chiny patrzą na Europę, na Niemcy i Polskę, chcą tutaj lokować zakłady. Wydaje mi się, że w tym roku to też będzie nie mniej niż 30 proc. nowych projektów.

Trwa przenoszenie przez firmy europejskie części biznesu z powrotem z Azji do Europy, żeby skrócić łańcuchy dostaw, mieć większą kontrolę nad produkcją i technologią. Widzimy też, że sytuacja i niepewność w USA przekierowują inwestorów do Europy. Dziś każdy chce się dywersyfikować geograficznie, co pozytywnie wpływa na nasz kontynent. Pamiętajmy jednak, że takie decyzje nie zapadają z dnia na dzień, a i negocjacje zmierzające do zawarcia umowy trwają rok. Ale to się dzieje i będziemy niebawem zbierali plony.

W 2024 r. przychody z najmu wzrosły o 13 proc., do 50 mln euro. Zaraportowaliście też 10-proc. wzrost czynszów. Czy jest perspektywa dalszych zwyżek stawek?

To jest bardzo duży luksus, główny konkurent na rynku de facto z niego wypadł, robi dziś w Polsce kilka procent tego, co robił kiedyś. Generalnie nowych projektów magazynowych jest mniej i konkurencja, kiedyś bardzo duża, zmniejszyła się. W takim otoczeniu znowu zmierzamy w kierunku wzrostu czynszów. W ubiegłym roku udało nam się uzyskać 10-proc. wzrost czynszów w przypadku odnawianych umów, w tym roku oczekujemy podobnego, jednocyfrowego wzrostu czynszów.

Jak przebiega ekspansja w Niemczech?

W tej chwili rozpoczęliśmy budowy w Gelsenkirchen, Frankfurcie i Berlinie. Kupiliśmy działkę w okolicach Düsseldorfu, kupujemy następną w okolicach Monachium. Portfel będzie się zatem powiększał. Chciałbym, żeby około 2028 r. wartościowo aktywa niemieckie zrównały się z rynkiem polskim, licząc w metrach kwadratowych powierzchnia niemieckich magazynów będzie przy tym mniejsza. W Niemczech na projektach realizujemy dwa razy większą marżę, więc to kolejny argument, że to naturalny kierunek naszej ekspansji.

Niemcy są największym rynkiem magazynowym. W naszym kraju zasoby to około 35 mln mkw., a tam ponad 110 mln mkw i każdego roku przybywa 5–7 mln mkw. Potencjał rynku niemieckiego jest zatem bardzo duży. Konkurencja – jest ta sama jak w Polsce. Podobnie klienci, pośrednicy, generalni wykonawcy. Zbudowaliśmy bardzo dobry zespół w Niemczech, skorzystaliśmy z zawirowań na rynku, kilku naszych konkurentów miało problemy, więc udało nam się zatrudnić kilku bardzo dobrych i na bardzo wysokim poziomie menedżerów.