Obligacje Ghelamco z coraz niższą wyceną

Tym management z założycielem Paulem Gheysensem zajmuje się w ostatnim czasie, a inwestorzy korzystają z okazji – vide sprzedaż Warsaw Unit za 280 mln euro pod koniec 2024 r.

Zadłużenie krótkoterminowe (zapadające w perspektywie roku) Ghelamco Group wyniosło na koniec 2024 r. 420 mln euro wobec aż 902,5 mln rok wcześniej – wówczas dwa razy większy garb długu, a także podobna uwaga audytora, nie zrobiły na posiadaczach obligacji Ghelamco Invest większego wrażenia. Z tych zobowiązań krótkoterminowych 200 mln euro to kredyty bankowe, 72 mln euro inne oprocentowane pożyczki, a 146 mln euro obligacje. W kwocie obligacji 79,5 mln euro to jedyne papiery wyemitowane w Belgii, które są do wykupu już 14 lipca i które uznawane są za punkt zapalny. Pozostałe 66,5 mln euro to papiery Ghelamco Invest. Na koniec ub.r. grupa miała w portfelu projekty o wartości 322 mln euro w Belgii i 504 mln euro w Polsce, w tym 211 mln euro to The Bridge w Warszawie.

Oko na ważne daty

Uznając, że 14 lipca, czyli wykup belgijskich obligacji przez Ghelamco Group to „dzień prawdy”, obligatariusze Ghelamco Invest powinni zwrócić uwagę na następujące daty w najbliższych miesiącach, kiedy to z polskiej spółki powinny popłynąć do nich strumienie gotówki. Już 8 maja przypada dzień płatności odsetek od serii GHE1128, 19 maja od serii GHE1127, a 9 czerwca od serii GHE1227. Najbliższy wykup to 16 lipca – seria GHI0725 o wartości 30 mln zł.