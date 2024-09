Mocno spadły wpływy Compremum z kontraktów budowlanych

Akcje Compremum od początku września, kiedy to osiągnęły lokalny szczyt notowań 2,3 zł, tracą na wartości. Również w środę giełdowi inwestorzy bardziej byli skłonni się ich pozbywać, niż je kupować. W efekcie przez zdecydowaną większość sesji traciły na wartości. Przed południem wyceniano je nawet na 1,975 zł, co oznaczało spadek kursu o 2,7 proc. Powodem obecnej zniżki są zapewne słabe wyniki finansowe osiągnięte przez grupę w I połowie tego roku. W tym czasie skonsolidowane przychody wyniosły zaledwie 84,7 mln zł, a zysk netto 8,9 mln zł. W ujęciu rok do roku spadły odpowiednio o 42,1 proc. oraz o 67,7 proc.

Compremum słabe rezultaty tłumaczy m.in. trwającymi mediacjami dotyczącymi aneksu do kontraktu GSM-R zawartego z PKP PLK. Miały one spowodować spadek średniomiesięcznych przychodów z realizacji tej umowy. Tymczasem jej wpływ na wyniki osiągane przez grupę jest bardzo duży. Kontrakt zawarty jeszcze w 2018 r. przez konsorcjom, na czele którego stała Nokia Solutions and Networks, opiewał na 2,79 mld zł brutto. W jego ramach budowane są linie światłowodowe wzdłuż linii kolejowych. Wartość kontraktu w części przypadającej na obecną grupę Compremum określono na 720,5 mln zł netto. O kilku kwartałów konsorcjom walczy jednak o podwyżkę wynagrodzenia. Zarząd giełdowej spółki oczekuje zakończenia mediacji na przełomie tego i przyszłego roku.

Negatywny wpływ na kondycję grupy Compremum ma też kontrakt zawarty w 2022 r. z IKS Solino, firmą należącą do Orlenu, dotyczący budowy infrastruktury rurociągowej do transportu solanki. Opiewa on na 155 mln zł netto. Spadek wpływów z jego realizacji jest konsekwencją nadal trwających testów szczelności i procedur odbiorowych zakończonych już robót budowlanych. Zarząd giełdowej spółki oczekuje, że do końca tego roku uda się zakończyć procedury odbiorowe.

Duże spadki wpływów w kluczowym biznesie grupy Compremum nie wpłynęły jednak na zamianę struktury przychodów. W tym roku biznes usług budowlanych ma aż 97-proc. udział w całości sprzedaży.