Po zmianie prezesa najdłuższy staż w zarządzie – od 2006 r. - będzie mieć Terry Roydon, związany z grupą od 1998 r.

Dom Development, czyli dywidendowa lokomotywa

Dom Development zaczynał jako gracz warszawski, by rozszerzyć działalność o Wrocław (organicznie), Trójmiasto i Kraków (przejęcia). Zadebiutował na GPW w 2006 r., cena emisyjna wynosiła 85 zł. W szczycie hossy w 2007 r. papiery wyceniano na ponad 180 zł, a globalny kryzys w 2008 r. zbił notowania do 15 zł. W maju br. płacono 205 zł, bieżący kurs to 157 zł. Dom Development to od debiutu dywidendowa lokomotywa, w ciągu 19 lat inwestorzy otrzymali łącznie 92,27 zł na akcję.

W I połowie br. grupa sprzedała 1954 mieszkania, o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. W całym 2023 r. znalazła nabywców na ponad 3,9 tys. lokali.

Według deklaracji na konferencji podsumowującej I kwartał, spółka spodziewa się w 2024 r. poprawy sprzedaży wobec 2023 r., a także oczekuje nowego rekordu przekazań – a więc i zysku.