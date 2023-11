WykresDnia: Zawyżone ceny brytyjskich nieruchomości

Ponadto według Nationwide liczba osób, które zdecydowały się na przeprowadzkę z kredytem hipotecznym w pierwszej połowie 2023 r. była o jedną trzecią niższa niż w 2019 r., podczas gdy liczba osób kupujących nieruchomości po raz pierwszy była o około jedną czwartą niższa.

Część branży mieszkaniowej była rozczarowana faktem, że brytyjski kanclerz skarbu Jeremy Hunt w swoim jesiennym oświadczeniu dla kupujących po raz pierwszy nie zapowiedział większego wsparcia lub zwolnienia z opłaty skarbowej w celu pobudzenia rynku. Richard Davies, dyrektor operacyjny agenta Chestertons, powiedział: – Aspirujący właściciele domów będą rozczarowani jesiennym oświadczeniem, które nie uwzględnia środków mających pomóc nabywcom nieruchomości. Wielu z radością przyjęłoby obniżkę opłaty skarbowej, co spowodowałoby, że osoby poszukujące domów, które wcześniej wstrzymały poszukiwania nieruchomości, ponownie weszły na rynek.

Zwolnienie z opłaty skarbowej dla osób zajmujących się zmniejszeniem powierzchni byłoby również kluczowym krokiem w kierunku pomocy osobom chcącym przeprowadzić się do mniejszej nieruchomości. Każdego roku spotykamy niezliczoną liczbę właścicieli domów, którzy planują zmniejszenie powierzchni, ale ze względu na opłatę skarbową, która może wynosić nawet 12 proc., odkładają to na później. Zwolnienie z podatku zachęciłoby do zmniejszania powierzchni, co z kolei uwolniłoby duże, niedostatecznie zaludnione domy rodzinne - stwierdził.

– Chcielibyśmy również, aby kanclerz wprowadził więcej inicjatyw mających pomóc młodym osobom poszukującym domów w wejściu na szczeble nieruchomości. Ze względu na koszty utrzymania wiele osób ma trudności z odłożeniem wystarczającego depozytu lub znalezieniem nieruchomości w ramach swojego budżetu – dodał.

Natomiast Paula Higgins, dyrektor generalna HomeOwners Alliance stwierdziła, że ​​niewiele można pomóc właścicielom domów i osobom kupującym je po raz pierwszy. – Kupujący po raz pierwszy potrzebują większego wsparcia – powiedziała. – Obecnie istnieje więcej barier niż kiedykolwiek wcześniej, a mimo to nie usłyszeliśmy nic, co mogłoby pomóc młodym, ciężko pracującym Brytyjczykom zapewnić bezpieczeństwo we własnym domu.