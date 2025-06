Victoria Dom kupuje trójmiejski bank ziemi

Notowana na Catalyst Victoria Dom złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na koncentrację w postaci przejęcia aktywów Grupy Budner. O skali działalności Budnera informacji niewiele – na głównych portalach w ofercie jest tylko jeden projekt z garstką mieszkań do wzięcia.

– To typowa sytuacja, kiedy brak sukcesji w rodzinie powoduje, że właściciele decydują się znaleźć inwestora – mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii. – Bieżąca oferta Budnera jest rzeczywiście skromna, ale kupujemy dobry bank gruntów w Trójmieście i cały doświadczony zespół. To dla nas duży potencjał rozwoju na tamtejszym rynku. Transakcja wymaga zgody UOKiK-u, na co liczymy w wakacje – dodaje. Wielkości banku ziemi nie chce ujawniać. – Powiedzmy, że to średniej wielkości deweloper z bardzo atrakcyjnym bankiem projektów częściowo przygotowanych, częściowo w przygotowaniu, z bardzo dobrym zespołem ludzi – ucina. W najbliższych tygodniach Budner powinien wprowadzić do oferty nowy projekt w Gdańsku. W ciągu dwóch, trzech kwartałów możliwe byłoby wprowadzenie do oferty kolejnych dwóch, trzech inwestycji.