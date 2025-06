Dlaczego osłabł blask London Stock Exchange?

David Schwimmer, prezes London Stock Exchange Group, stwierdził w marcowym wywiadzie dla telewizji CNBC, że stosunkowo mała ilość ofert publicznych w Londynie to część globalnego trendu. Wiele innych giełd również doświadczyło w zeszłym roku zmniejszonej aktywności, jeśli chodzi o oferty. Te spółki, które przenoszą się z parkietu londyńskiego na nowojorski, nie mają natomiast gwarantowanego sukcesu. – Gdy przyglądamy się spółkom, które przeniosły się do Nowego Jorku, to obraz wcale nie jest taki ładny. Przez ostatnie 10 lat 20 brytyjskich spółek zadebiutowało w Nowym Jorku, zbierając po więcej niż 100 mln USD. Spośród tych 20 firm cztery są wyceniane na więcej niż w dniu debiutu, dziewięć zeszło z giełdy, a reszta ma akcje tańsze nawet o 80 proc. niż w dniu debiutu. Trzeba być więc ostrożnym z narracją mówiącą, że trawa gdzie indziej zawsze jest bardziej zielona – powiedział Schwimmer.

Problemy ze stopą zwrotu

Kapitalizacja brytyjskiego rynku akcji to około 3,49 bln USD. Jest ona wyższa od kapitalizacji rynku francuskiego (3,33 bln USD) i niemieckiego (3 bln USD), ale już dawno została prześcignięta przez rynek indyjski (5,21 bln USD), nie mówiąc już o parkiecie w Hongkongu (6,16 bln USD). Wielka Brytania zajmuje obecnie szóste miejsce na świecie pod względem wielkości rynku akcji. Londyn pozostaje największym rynkiem europejskim. A mimo to zmagał się w ostatnich latach z dużym odpływem spółek.

Londyński indeks FTSE 100 od początku 2025 r. urósł o około 7 proc., a w marcu ustanowił rekord. Jego stopy zwrotu w poprzednich latach nie były jednak imponujące. Przez większą część 2024 r. FTSE 100 był w trendzie bocznym. Na koniec 2024 r. był mniej więcej tam, gdzie siedem miesięcy wcześniej. W ciągu ostatnich pięciu lat urósł o 36 proc., podczas gdy amerykański S&P 500 zyskał w tym czasie 87 proc., a Nasdaq Composite wzrósł o 98 proc. To, czemu FTSE 100 rósł wolniej od amerykańskich indeksów, jest oczywiście przedmiotem sporów wśród analityków. Część z nich wskazuje jednak, że brytyjskim spółkom mogły zaszkodzić negatywne skutki brexitu.

– Powodem, dlaczego londyński rynek akcji jest taki słaby, jest to, że zarządzający funduszami ścigają stopę zwrotu. Dobra stopa zwrotu była natomiast w USA, a nie w Wielkiej Brytanii. Spółki, które mogłyby trafić na rynek, byłyby wyceniane niżej, więc się tym rynkiem nie przejmują. Słaba stopa zwrotu brytyjskich aktywów prowadziła do mniejszych alokacji pieniędzy inwestorów i do mniej płynnego rynku – stwierdził Simon French, szef działu analiz w londyńskiej firmie Panmure Liberum.

Rząd brytyjski próbuje wspierać lokalny rynek kapitałowy za pomocą zmian regulacji. Mają one sprawić, że przeprowadzanie ofert publicznych w Londynie stanie się łatwiejsze. Władze chcą również zachęcać krajowe fundusze emerytalne do większego inwestowania na londyńskim rynku akcji. Owe fundusze były dotychczas wręcz zniechęcane przez regulacje do mocniejszego angażowania się na giełdzie. (Było to skutkiem skandalu z defraudacją pracowniczego funduszu emerytalnego w grupie medialnej Mirror Group w 1991 r.). O ile więc w 1997 r. lokowały one 73 proc. swoich aktywów w akcjach, to w 2024 r. inwestowały w nie 31 proc. swoje portfela. Działania mające zachęcać je do większego inwestowania na giełdzie mogą się okazać jednak niewystarczające, by ożywić aktywność na London Stock Exchange.