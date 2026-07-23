W samo południe WIG20 utrzymuje się w okolicach wczorajszego zamknięcia. Popyt zdołał wyjść co prawda powyżej wczorajszego zamknięcia, ale kupujący znów wycofali się przed poziomem 3900 pkt. Wśród dużych spółek ponownie mocny jest sektor energetyczny z PGE na czele. Kolejny dzień dynamicznych zwyżek ropy naftowej podbija także notowania Orlenu. Sektor handlu radzi sobie z kolei w kratkę, a najsłabsza – z 3,2-proc. przeceną – jest Żabka Group. Pod kreską jest też większość banków, z których najgorzej radzi sobie mBank.

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Indeks szerokiego rynku nieznacznie jednak zniżkuje przy 0,26-proc. spadku mWIG40. W drugiej linii spółek na czoło wysuwa się Asbis, który zyskuje aż 6 proc. Pod szczytem są zaś Auto Partner i cyber_Folks. Na dole listy średnich firm znajdziemy natomiast Voxel, AmRest i Dom Development.

Nastroje na globalnych rynkach w drugiej połowie tygodnia dyktują kolejne informacje z Bliskiego Wschodu, gdzie rosnące napięcia windują ceny ropy. Kontrakty na gatunek Brent przekraczają już 98 dolarów.

Czytaj więcej Inwestycje Lipiec najlepszym miesiącem roku na polskim rynku akcji? Już ponad 8 proc. zyskał w tym miesiącu WIG20. To jak na razie najlepszy miesiąc w tym roku w wykonaniu indeksu polskich dużych spółek. Rynek pozos...

W odpowiedzi na rosnące ceny ropy i tym samym obawy inflacyjne znów przeceniają się papiery skarbowe. Rentowność dziesięcioletnich obligacji polskich sięga w czwartek 5,83 proc., rosnąc aż o 12 pkt baz. Przypomnijmy, że majowy szczyt wypadł na 6,06 proc.

Górkę sprzed dwóch miesięcy wyrównują już dochodowości amerykańskich papierów dziesięcioletnich, sięgając 4,67 proc. Dochodowość tamtejszych obligacji trzydziestoletnich rośnie z kolei do 5,17 proc., czyli jest zaledwie o 3 pkt baz. niższa niż w majowym szczycie.

Na rynku walut dziś jest spokojnie, a złoty nawet jest nieznacznie mocniejszy od dolara i euro. Zwyżki przystopował za to bitcoin, kosztujący dziś 65,6 tys. dolarów. Ostatnie odreagowanie częściowo wymazuje złoto, zniżkując o 1 proc., do 4089 dolarów za uncję.