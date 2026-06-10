Kraj

  • VERCOM – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,73 zł dywidendy na papier; wypłata 16 czerwca
  • SHOPER – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,60 zł dywidendy na papier; wypłata 16 czerwca
  • ROPCZYCE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,10 zł dywidendy na papier; wypłata 25 czerwca
  • BUDIMEX – wypłata 32,42 zł dywidendy na akcję
  • BENEFIT SYSTEMS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 100 zł dywidendy na akcję
  • DEKPOL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 3,74 zł dywidendy na akcję
  • PASSUS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 2,50 zł dywidendy na akcję
  • EUROCASH – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ENEL-MED – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • YARRL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ZUE – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • RELPOL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • PURE BIOLOGICS – NWZA w sprawie emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej
  • FREEMIND – wypłata 0,50 zł dywidendy na akcję
  • DG-NET – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję
  • GEOTRANS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • TECNOVATICA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • WODKAN – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • FOTO VOLT EKO ENERGIA – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • VOOLT – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • EKOPARK – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok

Świat

  • USA – inflacja konsumencka w maju
  • Chiny – inflacja konsumencka w maju, inflacja producencka w maju
  • Japonia – inflacja producencka w maju