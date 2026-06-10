Zwyczajne walne zgromadzenie Orlenu podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dla akcjonariuszy prawie 9,3 mld zł. Tym samym przychyliło się do wcześniejszej rekomendacji zarządu. W efekcie na każdą akcję przypadnie 8 zł dywidendy. 18 czerwca będzie dniem ustalenia praw do dywidendy, a 25 czerwca dniem jej wypłaty.

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Analitycy i inwestorzy już wcześniej zakładali wypłatę dywidendy na proponowanym przez zarząd Orlenu poziomie, dlatego po jej uchwaleniu kurs akcji spółki nie zmienił się istotnie. Przez większą część wtorkowej sesji mieścił się w przedziale 143,9-145 zł, co było ceną zbliżoną do kursu odniesienia. Nie zmienia to faktu, że uchwalona dywidenda jest najwyższa w historii płockiej spółki. Dla porównania, w ubiegłym roku Orlen przeznaczył na każdy walor 6 zł, a dwa lata temu po 4,15 zł.

Co ciekawe, Orlen zdecydował się na wysoką dywidendę, mimo że spółka matka poniosła w ubiegłym roku ponad 7,9 mld zł straty netto. Na wypłatę zostaną przeznaczone środki z kapitału zapasowego. Trzeba też pamiętać, że cała grupa kapitałowa zamknęła ubiegły rok ponad 2,6 mld zł zysku netto, a kluczowe znaczenie dla jej postrzegania ma wartość zysku EBITDA LIFO. W 2025 r. wyniósł on prawie 25,3 mld zł, co oznaczało wzrost o 5,3 proc.

Orlen posiada dużą płynność finansową

„Rekordowa dywidenda i dynamiczny rozwój to efekt realizacji strategii, która zamienia ambicje w konkretne rezultaty. Konsekwentnie inwestujemy w przyszłość, wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu, jednocześnie budując trwałą wartość dla akcjonariuszy” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Przekonuje, że dzięki temu koncern nie tylko rośnie, ale także wyznacza kierunek zmian dla całego sektora. „Od momentu ogłoszenia strategii pt. Energia jutra zaczyna się dziś, rynek potwierdza słuszność obranej przez nas drogi, a zaufanie inwestorów przekłada się na systematyczny, już niemal 200-proc. wzrost wartości koncernu” – wylicza Fąfara.

Orlen przekonuje, że rekordowa dywidenda jest odzwierciedleniem jego bardzo dobrej i stabilnej kondycji finansowej. Potwierdza to także długoterminowy rating Moody’s, utrzymany na poziomie A3 z perspektywą stabilną, wskazujący m.in. na dużą płynność finansową oraz odporność grupy kapitałowej na zmienność cen surowców.

Orlen przypomina o przeznaczeniu w ubiegłym roku na inwestycje około 32,6 mld zł. Z kolei w tym roku planuje je zwiększyć do 36,3 mld zł. Jego inwestycje koncentrują się na strategicznych projektach wspierających transformację energetyczną i wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz regionu. Ponadto dużą wagę przywiązuje do zwiększania wydobycia gazu, rozwoju nisko- i zeroemisyjnej energetyki oraz paliw alternatywnych i oferty detalicznej.

Orlen utrzymał taryfy na gaz na dotychczasowym poziomie

W poniedziałek Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył o sześć miesięcy obowiązywanie dotychczasowych taryf na sprzedaż paliw gazowych przez zależną od Orlenu firmę myOrlen (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny). Biorąc pod uwagę ostatnie zawirowania na globalnych rynkach, których efektem są wysokie ceny tego surowca, a czasami nawet jego niedobory, podjętą decyzję należy ocenić pozytywnie.

Koncern zauważa, że od momentu eskalacji napięć geopolitycznych (28 lutego 2026 r.) do końca maja ceny na europejskich rynkach hurtowych wzrosły o 32 proc. dla umów zakładających dostawy gazu w przyszłym roku oraz o 43 proc. dla kontraktów z odbiorem w przyszłym miesiącu. Jednocześnie przekonuje o stabilizacji cen w Polsce. Wyliczył, że na Towarowej Giełdzie Energii błękitne paliwo podrożało w odniesieniu do umów dotyczących tych samych okresów odpowiednio o 25 proc. i 33 proc.