Newag wypowiedział wstępne porozumienie z Siemens Mobility ws. budowy pociągów dla PKP Intercity, które miałyby poruszać się z prędkością do 320 km/h - podał Newag we wtorkowym komunikacie giełdowym
Firma z Nowego Sącza podkreśliła, że wypowiedzenie zostało złożone przez zarząd we wtorek ze skutkiem natychmiastowym. Zasadniczym powodem wypowiedzenia – jak wyjaśniono – był brak osiągnięcia przez strony konsensusu ws. treści umowy regulującej szczegółowe zasady współpracy w celu wspólnego uzyskania i zrealizowania zamówienia.
„Spółka nadal pozostaje zainteresowana bezpośrednim lub pośrednim udziałem w Postępowaniu i realizacji zamówienia na dostawę Pojazdów. W związku z powyższym Spółka zamierza rozważyć istniejące opcje dotyczące Postępowania, a następnie podjąć decyzje i działania zgodne z interesem Spółki” – czytamy w komunikacie Newagu.
Chodzi o wstępne porozumienie zawarte przez producentów w styczniu br. Strony miały ustalić ogólne założenia potencjalnej współpracy w celu wspólnego uzyskania i zrealizowania zamówienia na dostawę w ciągu siedmiu lat 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości co najmniej 320 km/h. Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego zostało ogłoszone przez PKP Intercity w grudniu 2025 roku.
Przedstawiciele Newagu tłumaczyli wcześniej, że zawarcie porozumienia z niemieckim partnerem wynikało z faktu, że Newag samodzielnie nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu ogłoszonym przez PKP Intercity.
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PKP Intercity w grudniu ub. roku ogłosiło przetarg na dostawę 20 składów dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) z opcją na dostawę kolejnych 35. Pociągi te mają osiągać prędkości 320 km/h. Ogłoszenie dotyczy dostawy pociągów wraz ze świadczeniem usług utrzymania oraz zaprojektowaniem i budową warsztatu utrzymania technicznego. Spółka Centralny Port Komunikacyjny również w grudniu ogłosiła przetarg na budowę pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości. Chodzi o 13-kilometrowy fragment trasy między Kotowicami w gminie Brwinów na Mazowszu a węzłem lotniska Port Polska, ale bez samego węzła.
PKP Intercity przewiduje, że dostawa dwóch pierwszych pociągów nastąpi w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy; dostawa wszystkich 20 w ramach zamówienia podstawowego ma potrwać najwyżej 84 miesiące, a dostawa wszystkich wraz z prawem opcji – do 110 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Z kolei usługi utrzymania mają być świadczone przez 30 lat.
Newag w Nowym Sączu (Małopolskie) to jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce z tradycjami sięgającymi 1876 roku Spółka jest wiodącym krajowym producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów; w całej grupie zatrudnia ok. 1,5 tysiąca pracowników. Od grudnia 2013 roku Newag jest spółką giełdową notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
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