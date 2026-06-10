SpaceX to jedno z największych IPO w historii, budzące ogromne emocje zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalnych uczestników rynku.

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Czy kosmiczna wycena znajduje uzasadnienie w fundamentach?

Jaką rolę w historii SpaceX odgrywają Starlink, sztuczna inteligencja i rozwój centrów danych?

Czy firma rzeczywiście może stać się jednym z największych beneficjentów boomu AI?

A może inwestorzy kupują przede wszystkim wizję Elona Muska?

Jak należy patrzeć na spółki kosmiczne, Creotech i Scanway, notowane na GPW?

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