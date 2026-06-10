Maciej Maciejowski pełnił funkcję prezesa zarządu Gremi Media od 2022 r. W tym czasie spółka wydawała „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”, rozwijając swoją działalność także w obszarze online i wzmacniając pozycję rynkową.

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– Zostawiam „Rzeczpospolitą” w dobrych rękach, bo dzisiejszy rynek mediów wymaga konsolidacji i wykorzystania synergii, a te z PTWP mamy rozległe. Wierzę, że utrzymanie siły 106-letniej marki i wzmacnianie jej pozycji rynkowej będą w tym układzie łatwiejsze. Jestem dumny, że mam swój wkład w tę historię, ale przede wszystkim jestem dumny z tego, że mogłem pracować z zespołem Gremi Media, współtworząc najważniejszy tytuł w Polsce – „Rzeczpospolitą” i RP.pl. Dzisiaj przekazuję swoje obowiązki Wojciechowi Kuśpikowi i wierzę, że otwiera się dla „Rzeczpospolitej” nowy etap, w którym przyszłość rysuje się w jasnych barwach – powiedział Maciej Maciejowski.

– Serdecznie dziękuję Maciejowi za wkład wniesiony w rozwój spółki i zaangażowanie w czasie ostatnich miesięcy, kiedy to mieliśmy okazję współpracować. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zapewnić ciągłość zarządzania oraz sprawność operacyjną, opierając się na solidnych fundamentach i jasno określonej strategii. Każdego dnia pracujemy nad dalszym wzmacnianiem naszej pozycji rynkowej, a pierwsze efekty tych działań są już widoczne. Jednocześnie wkraczamy w kolejny etap rozwoju. Przed nami czas realizacji ambitnych celów, wykorzystywania nowych możliwości biznesowych oraz konsekwentnego budowania trwałej wartości – podsumował Wojciech Kuśpik, prezes zarządu spółki matki Grupy PTWP.