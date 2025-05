Adrian Skłodowski o swoim odejściu z firmy poinformował na portalu LinkedIn. Z BM PKO BP związany był on od 15 lat. W ostatnich latach zajmował się m.in. spółkami z obszaru handlu i dystrybucji czy też, wspólnie z Robertem Brzozą, odpowiadał za tworzenie strategii rynkowych, Od 2022 r. pełnił funkcję szefa zespołu analiz BM PKO BP.

Reklama

Odejście Skłodowskiego jest sporym wydarzeniem w branży. Inna sprawa, że w BM PKO BP doszło w ostatnich miesiącach do wielu zmian kadrowych. Przypomnijmy, że z firmą rozstali się m.in. Grzegorz Zawada, Artur Iwański oraz Krisztina Bende. Do zespołu BM PKO BP dołączyli za to Samer Masri, Michał Marczak oraz Kamil Kliszcz. Ci dwaj ostatni związani byli niedawno z BM mBanku. Kliszcz był tam szefem analityków, ale nie przejmie on stanowiska Skłodowskiego. Powierzono mu funkcję zastępcy dyrektora ds. klientów instytucjonalnych, którą wcześniej pełnił Iwański.

Czytaj więcej Biura maklerskie BM PKO BP zbroi się w produkty i ludzi Nowa odsłona usługi doradztwa inwestycyjnego, rozwój wealth management, większe otwarcie się na średnie spółki, a co się z tym wiąże także wzmocnienia kadrowe – to główne plany biura maklerskiego z grupy PKO BP, którym dowodzi Samer Masri.

Zmiany w BM PKO BP. Kto szefem analiz?

Kto więc będzie nowym szefem analityków BM PKO BP? Według naszych informacji pełniącym obowiązki będzie na ten moment Piotr Zybała, który również od lat związany jest z BM PKO BP. Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że Zybała zanim trafił do BM PKO BP również był związany z grupą mBanku (wcześniej BRE), gdzie również był analitykiem. Niewykluczone, że to właśnie Zybała na dobre zostanie także szefem analityków BM PKO BP na stałe.