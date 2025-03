Szef BM PKO BP podkreślił także wagę kont IKE i IKZE, które w biurze maklerskim także będą rozwijane. - Dla klientów indywidualnych chcemy także w ramach kont IKE, dać możliwość inwestowania w zagraniczne instrumenty. To jest kierunek, w którym będziemy podążali. Co do IKZE za wcześnie jest jeszcze na szczegóły, ale na pewno myślimy nad tym, by i w tym obszarze oferować większe możliwości - mówił Masri.

BM PKO BP schyli się po mniejsze projekty

BM PKO BP jest największym polskim domem maklerskim i siłą rzeczy koncentrowało się też na największych rynkowych transakcjach. Teraz jednak ma się to zmienić. - Na rynku transakcji kapitałowych liczę na większą naszą aktywność w obszarze średnich spółek, z którymi chcemy bardzo blisko współpracować. Wychodzimy więc i do nich z naszą ofertą i nie będziemy koncentrować się wyłącznie na największych transakcjach, chociaż oczywiście te nadal chcemy robić. Ta zmiana też wiąże się z koniecznością rozszerzenia zakresu usług, ponieważ potrzeby średnich spółek są inne. Liczymy, że będą miały też większe zapotrzebowanie na kapitał w związku z nowymi inwestycjami i projektami, które będą m.in. pochodną wzrostu gospodarczego czy też pieniędzy z KPO. Moment jest więc bardzo dobry i my musimy to wykorzystać. Liczę więc, że będziemy świadkami większej ilości debiutów na GPW, właśnie w wykonaniu średnich spółek, bo to one tak naprawdę są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów krajowych. Spodziewam się, że nastąpi to w drugiej połowie roku i na początku 2026 r. Chcemy do obsługi spółek podchodzić kompleksowo, nie tylko poprzez potencjalnej transakcji kapitałowej. Jesteśmy w stanie zaoferować im wiele usług dodanych, tak by faktycznie być dla nich partnerem w różnych dziedzinach biznesowych - podkreśla Masri.

BM PKO BP zatrudnia

Nowe projekty to także nowi ludzie. Masri potwierdził, że do BM PKO BP dołączyli Michał Marczak oraz Kamil Kliszcz o czym pisaliśmy na łamach „Parkietu” kilka tygodni temu. - To nowe podejście będzie też wiązało się z zwiększeniem zatrudnienia. Dołączył do nas już Michał Marczak, który tymczasowo pełni funkcję zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego. Wkrótce dołączy do nas także Kamil Kliszcz, w roli zastępcy dyrektora ds. klientów instytucjonalnych, na pokładzie jest już Andrzej Kubacki, który wspiera wykorzystanie technologii i AI w BM PKO Banku Polskiego. Pozyskaliśmy także dwóch młodszych analityków. Chcemy pozyskać jeszcze kolejnych specjalistów, osoby rozpoznawalne na rynku, na kluczowe stanowiska – nie ukrywał szef BM PKO BP.

Samer Masri jasno bowiem wskazuje, że BM PKO BP pod jego wodzą ma stać się regionalnym graczem z bardziej zdywersyfikowanym biznesem. - Rola biura maklerskiego w Banku też będzie bardzo istotna, co przełoży się na większe przychody. Chcemy z BM PKO Banku Polskiego stworzyć jeszcze bardziej uniwersalne centrum kompetencji Banku, takie, który będzie otwarte zarówno na klienta instytucjonalnego, jak i indywidualnego - podkreślał Masri.