W reakcji na wyniki akcje Allegro zwyżkują dziś aż o 7,5 proc., co daje niemal 39-proc. umocnienie od początku roku. Szacunki Allegro wskazują, że w II kwartale 2026 r. miało 1030 mln zł skorygowanej EBITDA, czyli o 11,5 proc. rok do roku więcej. Mocne jest dziś także Pepco Group, gdzie rynek reaguje na ogłoszenie szczegółów dotyczących skupu akcji własnych. Widać także lepsze zachowanie Modivo i LPP. Sektorowi handlowemu towarzyszy KGHM. Reszta dużych przedsiębiorstw radzi sobie dziś słabiej. Dotyczy to szczególnie banków, które dopiero co wzbiły się na rekordy hossy. We wtorek jednak Pekao traci 3,7 proc., Alior jest 2,3 proc. pod kreską, a PKO BP 2,2 proc. na minusie.

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WIG20 Total Return wzbił się w poniedziałek do najwyższego poziomu w historii, a zatem spadek rzędu 0,2 proc. pod koniec pierwszej połowy wtorkowej sesji czyni niewiele krzywdy bykom. Krajowy rynek jak na razie jest dość odporny na globalne zamieszanie i zdecydowany wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Globalny stres niewiele obchodzi krajowy rynek akcji Wzrost cen ropy naftowej, umocnienie dolara, wyższe rentowności obligacji skarbowych i ciężka sesja na najbardziej rozgrzanych giełdach Azji - tak...

Odreagowanie w Azji

Poniedziałek był ciężki dla amerykańskich spółek, szczególnie sektora technologicznego. Zaczęło się od tąpnięcia półprzewodników w Azji. Wtorkowa sesja na Dalekim Wschodzie była już spokojniejsza. KOSPI finiszował 0,84 proc. na plusie, ale już tajwański TAIEX osunął się o 1,4 proc. Nastroje poprawiły się natomiast w Japonii, gdzie Nikkei 225 wzrósł o 0,74 proc., a trzeci dzień z kolei zyskiwał chiński Hang Seng, tym razem o 0,52 proc.

Inwestorzy bacznie obserwują rynek walut, gdzie dolar znów łapie wiatr w żagle. Wtorkowe przedpołudnie przynosi 0,12-proc. wzrost notowań głównej pary walutowej, do 1,139, na czym cierpi złoty. Kurs EUR/PLN zwyżkuje dziś o 0,3 proc., do 4,34 zł, a notowania USD/PLN o 0,19 proc., do 3,81 zł, tj. do najwyższego poziomu od ponad roku.

Wciąż gorąco jest na rynku surowców. Baryłka ropy Brent sięga już 87 dolarów, a WTI przekracza pułap 80 dolarów. Notowania złota w poniedziałek znów testowały pułap 4000 dolarów za uncję i dziś lekko odreagowują.