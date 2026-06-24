„Po zakończeniu migracji działalności detalicznej Citi Handlowego VeloBank rozpoczyna kolejny etap integracji, którego celem jest budowa docelowej struktury organizacyjnej. Elementem tego etapu będą zwolnienia grupowe” – podał bank w komunikacie we wtorek po południu. Właściwy Powiatowy Urząd Pracy oraz organizacje związkowe zostały już poinformowane, co oznacza rozpoczęcie wymaganych prawem konsultacji społecznych. Dopiero po ich zakończeniu znana będzie ostateczna skala planowanych redukcji zatrudnienia.

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Dlaczego VeloBank zwalnia pracowników

VeloBank podkreśla, że planowane zmiany mają na celu przygotowanie banku do zrównoważonego wzrostu, dalszych inwestycji w technologie oraz podnoszenia jakości usług oferowanych klientom. Dobór pracowników objętych procesem będzie oparty na obiektywnych kryteriach, które zostaną skonsultowane z partnerami społecznymi.

– To trudny, ale konieczny krok w budowie silniejszego i bardziej konkurencyjnego banku dla naszych klientów i pracowników – powiedział Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku, cytowany w komunikacie. – Zobowiązujemy się przeprowadzić ten proces w sposób sprawiedliwy, transparentny i z należnym szacunkiem wobec każdego pracownika, którego on dotknie. Osoby objęte zmianami otrzymają odprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wsparcie w ramach programu outplacementowego, który pomoże im znaleźć nową ścieżkę zawodową. Ostateczny zakres wsparcia będzie przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi – zaznaczył.

Bank zapewnia, że w tym okresie będzie działał bez zakłóceń, a wdrażane zmiany pozostaną bez wpływu na usługi świadczone klientom.

Ile osób pracuje w VeloBanku? Jak głębokie mogą być cięcia

Informacja o planowanych zwolnieniach pojawia się zaledwie kilka dni po zakończeniu trudnego procesu migracji klientów detalicznych Citi Handlowego do VeloBanku. W ramach tej operacji do VeloBanku przeniesiono około 500 tys. klientów indywidualnych, blisko 2 mln produktów bankowych, portfel kredytowy o wartości ponad 6 mld zł oraz depozyty sięgające około 21-22 mld zł.

Przejęcie nie ograniczało się jednak wyłącznie do klientów. Do VeloBanku przeszła także sieć oddziałów obsługujących klientów detalicznych i private banking oraz około 1,6 tys. pracowników związanych z bankowością detaliczną Citi Handlowego. Dzięki temu klienci mieli zachować dotychczasowych doradców i kontynuować współpracę w tych samych placówkach.

Według ostatnich dostępnych danych, VeloBank zatrudniał przed przejęciem około 3 tys. osób. Oznacza to, że po przejęciu detalicznej części Citi Handlowego zatrudnienie grupy mogło wzrosnąć do około 4,6 tys. pracowników. Z kolei cały Citi Handlowy, przed wydzieleniem biznesu detalicznego również zatrudniał ok. 3 tys. osób.