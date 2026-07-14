Naszego gościa pytamy m.in.: Czy ropa znów może kosztować 100 USD za baryłkę? Jak sytuacja na rynku ropy naftowej może odbić się na inflacji? Czy oczekiwania na podwyżki stóp procentowych są uzasadnione? Złoto zostało przecenione zbyt mocno? Jakie perspektywy są przed GPW? Sezon wyników na Wall Street. Czego można się spodziewać?

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