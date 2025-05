BNP Paribas BP miał 741,45 mln zł zysku netto, 19% ROE w I kw. 2025 r.

"Poprawa znormalizowanego wskaźnika Koszty / Dochody w ujęciu kw kw oraz r/r. Raportowany wskaźnik C/I wzrósł w porównaniu do 12M 2024 w efekcie poniesienia w I kw. 2025 kosztów rocznej opłaty BFG" - czytamy w prezentacji.

Marża odsetkowa w I kw. br. wyniosła 3,64% wobec 3,75% kwartał wcześniej i 3,53% rok wcześniej.

Koszt ryzyka sięgnął 0,12% w I kw. br. wobec 0,44% rok wcześniej.

Kredyty klientów brutto wzrosły ogółem o 0,9% r/r (i o 1,4% kw/kw) do 89,64 mld zł, w tym klientów instytucjonalnych - o 3,3% r/r (i o 2,3% kw/kw) do 56,82 mld zł, zaś klientów indywidualnych - spadły o 3% r/r (i spadły o 0,1% kw/kw) do 32,82 mld zł.

"Portfel Klientów indywidualnych:

• spadek wartości kredytów mieszkaniowych w PLN ( 0,1% kw/kw, 4,2% r/r)