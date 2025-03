Koszty rosną szybciej niż inflacja. Co powodem?

Z analizy ZBP wynika, że koszty operacyjne działalności banków stanowią coraz mniejszą składową marż kredytów (w 2024 r. te koszty dodawały 0,65 pkt proc. do łącznej marży kredytowej wynoszącej 1,7 proc., a jeszcze w 2016 r. było to 2,29 pkt proc. na 2,95 proc. łącznej marży). Z kolei KNF raportuje, że relacja kosztów do przychodów operacyjnych netto (czyli wskaźnik cost to income C/I) spadła na koniec 2024 r. do najniższego od lat poziomu 43 proc.

– Spory wpływ na wskaźnik „cost to income” ma wysokość przychodów, które akurat rosną dzięki wysokim stopom – zauważa Kamil Stolarski, analityk Santander BM. – Moim zdaniem bardziej adekwatna jest tu relacja kosztów do aktywów. Ale również w takim ujęciu mowa o poprawie efektywności kosztów – zaznacza.

Ile placówek bankowych

Jak będą kształtować się wyniki banków po stronie kosztów w kolejnych okresach? – Nie mam wątpliwości, że banki od wielu lat stają się coraz bardziej efektywne pod tym względem. I tak moim zdaniem pozostanie – mówi Stolarski.

Analityk przypomina, że przyspieszenie w digitalizacji usług finansowych ułatwiło proces likwidacji placówek stacjonarnych (a także ostre ciecia zatrudnienia). Przez ostatnich sześć lat sieć oddziałów skurczyła się o 22 proc., a sieć filii, ekspozytur i innych punktów obsługi klienta – aż o 41 proc.

Czytaj więcej Banki Bankowa maszynka do zarabiania trochę się zacięła. Ale tylko na chwilę W końcówce 2024 r. zysk banków giełdowych spadł w porównaniu z III kwartałem – wynika z prognoz analityków. Niemniej w całym minionym roku wygląda on imponująco, a podobnie może być w 2025 r. Przynajmniej do czasu obniżki stóp procentowych.

Prognozy kosztów na ten rok

Większość banków chwali się, że już 80–90 proc. kredytów zaciąganych jest online, w zasadzie bez udziału człowieka. A cyfrowa hipoteka, nad wdrożeniem której pracuje cały sektor, zrewolucjonizuje (i obniży koszty) udzielanie również kredytów mieszkaniowych. Jańczak uważa, że priorytetem sektora jest utrzymanie wysokiej efektywności kosztów. Przyznaje, że przestrzeń do poprawy w tym względzie jest ograniczona. – Spodziewam się w tym roku wysokiego, choć jednocyfrowego, wzrostu kosztów ogółem – mówi Jańczak. – Jeśli spadną stopy procentowe, spadną również przychody operacyjne. Wskaźnik C/I może więc być nieco gorszy od bardzo dobrych 43 proc. w 2024 r. – ocenia.