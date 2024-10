Bank Millennium pozytywnie zaskakuje. Zysk wyższy od oczekiwań

Bank podał również, że w III kw. zawarł 1081 ugód z kredytobiorcami frankowymi, a ich łączna liczba wzrosła do 24,6 tys. (stanowi to 40 proc. liczby kredytów CHF aktywnych w momencie uruchomienia oferty ugód). Z kolei napływ nowych pozwów frankowych spadł poniżej 1500 spraw w ciągu kwartału, rośnie za to udział roszczeń dotyczących kredytów spłaconych (19 proc. liczby wszystkich aktywnych roszczeń).

Warto też dodać, że po zakończeniu programu naprawczego Millennium powrócił do płacenia podatku bankowego w II kw. br. (wówczas było to 35 mln zł, a w III kwartał to już pełne obciążenie i 99 mln zł).

Ile Millennium zarabia na odsetkach

Wynik odsetkowy Banku Millennium wyniósł w III kwartale 1,49 mld zł (nieco więcej od konsensusu), o 9 proc. więcej niż rok temu i 26 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Pozytywny wpływ na wynik odsetkowy miało 44 mln zł tzw. odwróconego kosztu tegorocznych wakacji kredytowych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł w III kw. 199 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Saldo rezerw (bez rezerw frankowych) to 158 mln zł, czyli więcej niż spodziewali się analitycy.

- Całkiem nieźle wyglądają też wyniki operacyjne banku – przekonuje prezes Joao Bras Jorge. Wzrost kredytów zaczął nabierać tempa, z uruchomieniami kredytów gotówkowych na poziomie bliskim rekordowemu poziomowi 2 mld zł. Portfel kredytowy wzrósł rok do roku o 2 proc. do 75,5 mld zł (a po wyeliminowaniu kurczącego się portfela kredytów frankowych – o 5 proc.), a wartość depozytów klientów – o 7 proc., do 114 mld zł.

Nadwyżka płynności pozostała silna pomimo obniżonego oprocentowania depozytów, wspierając wynik odsetkowy. Liczba aktywnych klientów detalicznych pozostała w stałym trendzie wzrostowym (3 120 tys., wzrost o 5 proc. r/r), a wartość produktów inwestycyjnych wzrosła o 9 proc. kw/kw (do 10,5 mld zł).